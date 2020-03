Roman Prymula. Lídr krizového štábu i nositel anticeny za čínskou medicínu | E15.cz

V posledních dnech se nejen veřejnost ale i vláda a další úřady upínají k jeho slovům. Působí klidně, rozhodně, informovaně, věcně. Z pozice náměstka ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha řídí krizový štáb v projektu, který nejen premiér Andrej Babiš nazval válkou s koronavirem. Kdo je a co má za sebou Roman Prymula?

Šestapadesátiletý rodák z Pardubic se může pochlubit bohatou akademickou, odbornou i profesní kariérou. Rok před Sametovou revolucí absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, později studoval na výzkumném a doškolovacím ústavu tehdejší královéhradecké Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně, získal také mezinárodní atest v řízení nemocnic na Birminghamské univerzitě. Od roku 2007 je profesorem v oboru hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství.

Po změně systému v českém vojenském školství byl mezi lety 2004 až 2009 děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, mezi roky 2009 a 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové, poté působil jako poradce ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), který jej v březnu 2017 jmenoval náměstkem pro zdravotní péči.

Právě v době vedení královehradecké nemocnice ale v odborných kruzích část svého renomé ztratil. V červnu 2016 jej tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) odvolal z vedení "fakultky" v Hradci Králové - podle informací médií kvůli napojení na firmu Biovomed, která provádí klinický výzkum pro společnosti z celého světa. Firmu vlastnila Prymulova dcera. Prymula tehdy vysvětlení odmítl. "Považuji tento důvod za zástupný problém. Hlavní důvod jsou názorové neshody v rámci fungování resortu," řekl pak Lidovým novinám Prymula, později hovořil přímo o osobních sporech s Němečkem.

Jako šéf královehradecké nemocnice také Prymula prosazoval stavbu kliniky tradiční čínské medicíny, myšlenku později převzal i jeho nástupce Vladimír Palička. Už od září 2015 fungovalo v nemocnici Centrum tradiční čínské medicíny (TCM), které skončilo loni v únoru, do podoby kliniky se však plány nikdy nepodařilo dotáhnout. Za celý projekt dostala nemocnice pod Prymulovým vedením recesistickou cenu Bludný balvan, kterou každoročně uděluje za matení veřejnosti Český klub skeptiků Sisyfos. Cenou s komentářem "jde o náhražku vědecké medicíny založenou na čchi a meridiánech" chtěli Skeptici poukázat na nedostatek důkazů o účincích čínské medicíny a její neobjektivnost. Na alternativní čínskou medicínu jsou v odborné lékařské obci rozpolcené názory.

Koncem loňského roku pak média informovala o tom, že Prymula stále nemá bezpečnostní prověrku, která je přitom podmínkou pro další setrvání ve funkci náměstka ministra. Podle Zdravotnického deníku byl termín pro její získání 14. březen letošního roku, server přitom uvedl, že její získání z Prymulově případě komplikuje jeho někdejší působení ve firmě jeho dcery Biovomed. Zdravotnický deník tehdy také napsal, že Prymula se kvůli chybějící prověrce sám chystá k úplnému odchodu z ministerstva. To se nyní ve "válečném" stavu nekoná. Prymulova odbornost a zatímní zvládání situace dávají vládě klid a oporu.

Důkazem toho může být například ten fakt, že nikdo z členů vlády nebo opozice nezpochybňuje to, že Prymula je v čele krizového štábu na správném místě. Byť podle zvyklostí by taková role měla připadnout ministrovi vnitra. Mnohým pak ovšem vadí to, že v případě selhání, za něj Prymula neponese přímou politickou odpovědnost.