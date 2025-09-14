Podzimní cestování táhne, prodej letenek roste o 15 procent. Exotika i Asie lákají rekordně
Češi letos míří na podzim více do zahraničí. Prodejci hlásí meziroční nárůst o 15 procent, přičemž letenky do Asie vzrostly o třetinu a do Afriky dokonce o 43 procent. Zájem podporuje konkurence mezi aerolinkami, která srazila ceny do klíčových destinací až o pětinu. Největší poptávka je po Londýnu, Barceloně, ale i po exotických cílech jako Bali či Dubaj.
„Celkově během září a října zatím roste počet cestujících o 15 procent, ale v případě Asie je to o 34 procent a do Afriky se chystá o 43 procent více cestujících než loni touto dobou. Většina, 80 procent, však stále zůstane v Evropě," sdělila Daniela Chovancová z Kiwi.com. Vzrostl podle ní zájem o Polsko, Norsko, Švédsko nebo Island.
Meziroční nárůst o 15 procent zaznamenali také ve Student Agency Travel, kde prodávají nejvíce letenky po Evropě. Evropským městům dominuje Londýn, který podle prodejce vystřídal na první příčce Paříž. Letos ji eviduje na třetím místě až za Barcelonou, u které stejně jako u Malty meziročně prodal o více než 100 procent více letenek. Nárůst prodejce zaznamenal také u Říma a Málagy.
Portálu Letuška.cz meziročně vzrostl prodej podzimních letenek do exotických destinací o deset procent. Letenky do exotiky a zámoří tvoří od října do března čtvrtinu z jeho celkového prodeje. Jako důvod vidí nová spojení a dobré ceny.
Asie se dere k favoritům
„Letos je značný zájem o Asii, především pak o Thajsko, Vietnam a Japonsko. Letecké cestování po Evropě se dostalo na předcovidový vrchol a tam i zůstává. A naopak přímé lety do Ameriky, o které byl v minulosti velký zájem, se nyní zcela naplní jen zřídka," uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Pozitivní trend je ale podle něj vidět na turistických linkách do New Yorku.
Češi letos také ve velkém zamířili do japonské Ósaky. Nárůst o 55 procent byl podle Lenky Kašické ze Sudent Agency Travel zapříčiněn Světovou výstavou EXPO 2025, která vrcholí v příštích týdnech.
Do Asie prodal o 20 procent více letenek portál Pelikán. „Tento podzim a zimu je největší zájem zase o thajský Bangkok. Zatímco ten však roste jen minimálně, mimořádně dobře se daří Bali, které tuto zimu roste o téměř 80 procent. O 75 procent roste i Dubaj," uvedla Katarína Šuchterová.
Nové destinace a levnější letenky
Z netradičních zemí portál Letuška.cz zaznamenal rostoucí zájem o Gruzii nebo Uzbekistán. Kiwi.com eviduje téměř dvojnásobné zvýšení prodeje letenek do Maroka a několikanásobné zvýšení počtu cestujících do Keni.
Meziročně klesly průměrné ceny letenek do klíčových destinací. Například do Barcelony se cestující dostanou levněji o 23 procent, do Říma o 21 procent, na Maltu o 18 procent a do Londýna o 14 procent, uvedla Kašická. Podle Trejbala jsou ceny letenek nižší díky silné konkurenci mezi aerolinkami.
Nejlevnější odletové dny jsou obvykle úterý a středa, naopak cenově nevýhodné bývají pátky a soboty. „V průměru nejvýhodnější je koupit letenku na kratší trasy 38 dní před odletem, na delší trasy pak 50 až 101 dní před odletem," popisuje Trejbal.