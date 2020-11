Politici si v Praze na Národní třídě připomněli 17. listopad | E15.cz

Premiér vyzdvihl význam svobody. Babišova přítomnost tentokrát nevyvolala velké protesty jako loni, kdy na něj lidé pískali.

"Ti, kteří to nezažili, si to možná neumí představit, jak to bylo předtím," řekl přítomným novinářům. Lidé by si podle něj měli svobody vážit, v této souvislosti připomněl situaci v Bělorusku. Babiš už pro dnešek žádné plány nemá, den bude trávit s rodinou. Lidem by doporučil, aby na listopad 1989 zavzpomínali a večer si poslechli koncert České filharmonie.

Ministryně Schillerová dnes vzpomněla na obrovské emoce a euforii v listopadu 1989. Rok má také spojený s narozením syna. Před 31 lety si přála, aby její děti měly lepší život než generace jejích současníků. Všichni mají podle Schillerové velkou povinnost a zodpovědnost svobodu chránit, není samozřejmostí.

Uctít výročí 17. listopadu přišli ráno na Národní třídu také ministři za ČSSD Jan Hamáček a Jana Maláčová. Za pískotu a skandování hesel několika lidí položili květinu a zapálili svíčku. Je třeba si 17. listopad připomínat, protože to bylo klíčové datum v novodobé historii, konec totality a nástup demokracie, řekl novinářům předseda ČSSD, vicepremiér a ministr vnitra Hamáček. Pro ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou je 17. listopad den boje za svobodu.

Pietní akt i následné vyjádření pro novináře narušoval hlouček odpůrců vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Ozýval se pískot a hesla jako "Běžte domů, kolaboranti" či "Hanba vám". Lidé jim vyčítali, že drží Babiše a komunisty u moci.

Hamáček přitom vyzdvihl svobodu slova. "Všechno to, co dneska máme a pokládáme to za samozřejmé, i to že tady všichni můžeme svobodně vyjádřit svůj názor, je součástí demokracie, a to před 17. listopadem nešlo," řekl.

Podle předsedy Starostů Víta Rakušana je potřeba si již více než tři desítky let staré události připomenout zvláště v době, která má tendenci brát jim část svobod v rámci opatření proti epidemii koronaviru. Měli by usilovat o jejich obnovení, uvedl Rakušan po položení květin u památníku 17. listopadu na pražské Národní třídě.

"Ta doba, která teď je okolo nás, má možná taky trochu tendenci nám nějaké svobody brát. A my bychom si dneska možná více než kdy jindy měli uvědomovat, že o ty svobody bychom se nikým a ničím neměli nechat připravovat," uvedl Rakušan. Podle něj bude třeba usilovat o jejich obnovení.

Koronavirová krize se podle Rakušana přemění na krizi ekonomickou. Předseda STAN by si ale přál, aby z ní společnost vzešla posílena a příští rok byl obdobím razantní změny, která dá zemi perspektivu.

Uctít 17. listopad přišli na Národní třídu šéfové opozičních stran, za KDU-ČSL Marian Jurečka, za ODS Petr Fiala a za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.