Plošné očkování proti koronaviru vyjde stát na více než miliardu. A nebude povinné | E15.cz

Očkování by mělo být zdarma a dobrovolné. „Cílem je dostat se zhruba na šedesátipěti až sedmdesátiprocentní proočkovanost, protože potom máme vyhráno,“ řekl Blatný.

Zvláštní zákon je podle něj potřeba proto, že očkování nebude hrazeno ze zdravotního pojištění, ale bude ho nakupovat stát ve spolupráci s Evropskou komisí. Ta se již zavázala zakoupit miliony očkovacích dávek od různých výrobců a rozdělit je mezi členy unie.

Prvních 1,5 milionu lidí by mělo být očkováno dvěma dávkami vakcíny od britské společnosti AstraZeneca, což by mělo celkem vyjít na 150 milionů korun. Stát by posléze měl podle návrhu zákona nakoupit vakcíny od jiných výrobců pro další dva miliony lidí.

Jejich cena by měla být vyšší, zhruba kolem osmi až deseti eur, tedy asi až 260 korun za dávku. Pokud by stačila jedna dávka na osobu, odhaduje ministerstvo zdravotnictví náklady mezi 435 miliony a 544 miliony korun.

Kromě séra od AstraZeneca vláda vážně zvažuje užití očkovací látky od americké firmy Pfizer. Obě firmy nyní dokončují klinické testování.

Na úhrady lékařům, kteří budou očkování provádět, půjde ze systému veřejného zdravotního pojištění kolem 670 milionů korun. Distribuce vakcín by měla vyjít na nižší desítky milionů korun. „Je možné, že první vakcíny by mohly do České republiky dorazit i před koncem roku. Já bych spíš řekl, že to bude leden až únor,“ uvedl v České televizi Blatný.

Ministerstvo návrh zákona doprovodilo seznamem lidí, kteří dostanou při očkování prioritu. V první fázi by měli dostat vakcínu především senioři a lékaři v první linii. Dále jde o pracovníky v sociálních službách, ostatní lékaře, ale i třeba pracovníky kritické infrastruktury – tedy i členové vlády.

Zatím se nepočítá s tím, že by bylo sérum dostupné běžně v lékárně, získat ho půjde pouze u lékaře, který ho rovnou aplikuje.

Klíčové je, že bude očkování zdarma. „Dá se očekávat, že v opačném případě by zájem o jeho podstoupení mohl být významně nižší, než je tomu v případě, kdy je poskytováno bezplatně,“ uvádí rezort v návrhu.

Podle Blatného bude teď důležité uvést řadu dezinformací kolem očkování na pravou míru. Prezident České lékařské komory Milan Kubek už apeloval na vládu, aby spustila informační kampaň na podporu očkování. „Protože ty antikampaně odpíračů už na internetu běží dávno, přitom vakcína je skutečně světlo na konci tunelu,“ řekl.

Na rozdíl od řady západních zemí lehce převažuje v Česku procento lidí, kteří by se očkovat nenechali. Průzkum agentury Median pro Radiožurnál zveřejněný v pondělí ukázal, že do očkování se nechce především voličům SPD, ODS a lidem ve věku od 18 do 44 let. Očkovat by se naopak nechali lidé nad 60 let, voliči ANO a levice, větší ochotu projevili také Pražané.

Vládní definice ohrožených skupin

a jejich priorita při plošném očkování 1. Osoby ve věku 65 let a starší, zejména ti s chronickými plicními a srdečními onemocněními, s rakovinou, cukrovkou či těžkou obezitou 2. Zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti, zejména ti, kteří pracují na JIP, ARO, urgentním příjmu, infekčním a plicním oddělení, pro záchrannou službu, laboratoře 3. Pracovníci a klienti v sociálních službách 4. Všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři, farmaceuti 5. Pracovníci kritické infrastruktury – integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby 6. Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví 7. Zájemci o očkování

pramen: ministerstvo zdravotnictví