Babiš odsouvá strop důchodového věku. Vláda chce nejdřív řešit náročné profese
- Vláda se nejdřív zaměří na nastavení důchodů pro náročné profese, až poté na strop důchodového věku na 65 let.
- Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News.
- Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se věk nástupu do penze zmrazí od příštího roku a náročné profese vyřeší zákon od roku 2028.
Strop věku a úpravy dřívějších penzí pro lidi s rizikem slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení. „Platí to, co jsme řekli, ale začneme s profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve," řekl Babiš.
V návrhu legislativního plánu měla vláda strop důchodového věku na 65 letech v důchodové novele, která má platit od ledna. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ale uvedl, že se zavede až od roku 2028 v další novele s úpravou penzí náročných profesí. Schválený rozvrh přípravy legislativy zmrazení věku na 65 letech už ale nezmiňuje ani u jedné předlohy. Opozice pak ocenila, že kabinet její reformní kroky k udržitelnosti systému penzí rušit nebude.
Strop věku se v tomto volebním období neprojeví, hranice se na 65 let dostane až ve 30. letech. Zatím se už léta posouvá každý rok u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři či šest měsíců. Podle schválené reformy minulé vlády to má být pomaleji, a to o měsíc ročně. Na 67 let se penzijní věk má dostat za 31 let v roce 2057. Podle podkladů ministerstva práce pod vedením Juchelky pro tripartitu by zastropování začalo zvedat výdaje na penze od roku 2030. Do poloviny století by ročně vzrostly z 2,2 miliardy korun téměř na 129 miliard korun.
Úbytek pracovní síly
Babiš řekl, že zastropování věku má vláda v programu a prosadit ho chce. Uvedl, že teď o tom vede ale debatu s Evropskou komisí. Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé. Poukazují na obří výpadek pracovních sil po odchodu do penze nejpočetnějších generací takzvaných Husákových dětí ze 70. let. Slabé ročníky počet nedorovnají. Česku už teď chybí pracovníci. Podle Babiše věkový strop investory od podnikání v Česku neodradí, protože s jeho vládou mají zkušenosti a věří jí. „Musíme se starat o to, abychom měli dostatek kvalifikované síly," řekl premiér.
Podle něj má hnutí ANO ve správě ministerstva zdravotnictví a práce, která připraví změny v důchodech náročných profesí. Podle Juchelky k tomu využije údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. "Máme na to ještě tři roky a pár měsíců, budeme se snažit sliby splnit," řekl předseda vlády. Pokud by to podle něj byl problém, vláda by to řekla.
Kabinet slíbil i zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty. Babiš řekl, že situace rozpočtu je těžká a zatím neví, ve kterém roce se tento slib splní.