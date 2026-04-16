Rutte v Praze: Česko je spolehlivý spojenec NATO, další růst výdajů na obranu je nutný
- Česko je podle generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) Marka Rutteho od vstupu do aliance spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně.
- Rutte to řekl po čtvrtečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
- Česká vláda udělá vše pro to, aby splnila své závazky vůči Severoatlantické alianci, řekl po setkání premiér Andrej Babiš.
Babišův kabinet čelí kritice mimo jiné za to, že v letošním rozpočtu vydá na obranu méně než dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Kriticky se k tomu nedávno vyjádřili třeba američtí diplomaté. Babiš tvrdí, že česká vláda a zástupci NATO mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění a budou o nich před červencovým summitem NATO v Ankaře diskutovat. „Je důležité, abychom vzájemně věděli, jaké jsou naše očekávání a naše možnosti," řekl na tiskové konferenci český premiér.
Rutte zdůraznil důležitost rostoucích výdajů na obranu. „Zvyšování obranných výdajů je zásadní, abychom měli síly, zdroje a schopnosti chránit naše obyvatele. Víme, a platí to pro všechny spojence, že rozhodování o rozpočtech a navyšování prostředků na obranu není jednoduché. Nakonec je však bezpečnost základem prosperity," řekl.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který u jednání byl také přítomen, po tiskové konferenci novinářům řekl, že v tuto chvíli nejde o detailní hodnocení konkrétních čísel, ale spíše o koordinaci před nadcházejícími jednáními spojenců. Na jednání byl také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který řekl, že setkání bylo velmi přátelské, velmi konstruktivní, velmi důležité.
Šéf aliance pochválil pokračování muniční iniciativy na pomoc Ukrajině, která má podle něj skutečný dopad. Vyzval spojence, aby ji nadále financovali. „Ukrajina potřebuje naši pomoc, aby dnes dokázala Rusko odstrašit, aby byla v silné pozici pro dosažení míru a aby byla schopna odradit i případnou budoucí agresi," řekl Rutte. Babišova vláda po svém nástupu sice iniciativu neukončila, přestala ale do ní dávat peníze z českého rozpočtu.
Navýšení výdajů na obranu
Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. V Česku tehdy byl u moci kabinet Petra Fialy (ODS), zatímco Babiš a strany nynější vládní koalice v opozici.
Babišova vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
Kdo poletí na summit NATO?
K pokračujícímu sporu o to, kdo bude Česko v létě reprezentovat na aliančním summitu, se Rutte ani Babiš na tiskové konferenci nevyjádřili. Premiér předpokládá, že na summit pojede vládní delegace. Neumí si podle svých slov představit, co by tam dělal současně i prezident, který má nicméně v úmyslu delegaci vést.
Z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí, navíc vyplývá, že armádní letadlo mířící na červencový summit v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůnu (za SPD).
Petr Pavel nicméně vnímá usnesení vlády o letadlu mířícím na summit spíše jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní stroje, než jako potvrzení složení delegací. Prezident to ve čtvrtek řekl novinářům v Chile. Předpokládá, že o tom bude jednat s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka by se měla konat nejspíš příští týden.