Většina autobusů v Praze by měla do deseti let jezdit na elektřinu | E15.cz

Už za deset let by mohla až polovina pražských autobusů jezdit čistou stopou, tedy pouze na elektřinu. Další část vozového parku by měly tvořit autobusy s hybridním pohonem kombinující elektřinu a naftu. Vyplývá to z plánů současného vedení hlavního města, které tím chce splnit závazek snižování emisí, k němuž se Praha loni přihlásila. Výše investic se pohybuje v řádu miliard korun.