Policie ve čtvrteční tiskové zprávě mimo jiné uvedla, že na dálnice a silnice pro motorová vozidla nepovolí vjezd vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky. „Organizátoři protestu dnes oznámili záměr pořádat shromáždění také před úřadem vlády,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Policie varovala před tím, že výrazné dopravní komplikace mohou kvůli blokádě vzniknout nejen v hlavním městě, ale také na příjezdech do Prahy a na přilehlých komunikacích. Do metropole má podle organizátorů v pondělí přijet několik stovek traktorů či další zemědělské techniky. Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že blokování magistrály může omezit fungování integrovaného záchranného systému a hasiči budou muset přesunout své jednotky mimo centrální stanici v Sokolské ulici.

„Z pohledu ochrany bezpečnosti silničního provozu není možné, aby Policie ČR akceptovala porušování zákona. Policisté a policistky jsou připraveni nepovolit vjezd na dálniční tělesa vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky,“ uvedla policie. Takové jednání nelze podle ní legalizovat ani v rámci zákona o právu shromažďovacím.

Připomněla, že na dálnice a silnice pro motorová vozidla je zakázán vjezd vozidlům s konstrukční rychlostí do 80 kilometrů za hodinu mimo obec a 65 kilometrů za hodinu v obci. Nic podle policie nebrání tomu, aby se traktory či jiné zemědělské vozy přesouvaly po silnicích prvních a nižších tříd, pokud například svými rozměry nespadají do kategorie zvláštního nebo obecného užívání nebo není jejich jízda omezena místní nebo přechodnou úpravou.

„Naší ambicí rozhodně není znemožnit projevení svého názoru, ale zajistit, aby shromáždění, a především doprava na něj, proběhlo v souladu s platnými právními předpisy. Proto upozorňujeme účastníky protestu, aby při nájezdu do místa konání dodržovali ustanovení vyplývající ze zákona o silničním provozu. Nebezpečné počínání neukázněných řidičů by totiž v důsledku mohlo vést až k tragickým následkům. A to rozhodně není zájmem žádné ze stran,“ dodala policie.

Mluvčí magistrátu tento týden uvedl, že zemědělci se v pondělí chystají do Prahy přijet v několika kolonách, například z Panenského Týnce, Lovosic, z nájezdu na D1 od Benešova, z Cukráku nebo z D11. Na dnešní schůzce se zástupci města podle něj organizátoři uvedli, že trasy s ohledem na dodržení zákonů změní. Členové vedení metropole vyzvali řidiče, aby se Praze v pondělí pokud možno vyhnuli, a doporučili lidem pracovat z domova, pokud můžou, nebo do hlavního města jet vlakem.

Traktory by měly v pondělí v 06:00 zablokovat magistrálu u ministerstva zemědělství. Odjezd od ministerstva zemědělství organizátoři podle Hofmana nově plánují až v 15:00. Od pondělka do čtvrtka pak farmáři plánují shromáždění na Malostranském náměstí a nově přidali další před úřadem vlády, které se má konat od pondělka do úterního dopoledne a rovněž do něj má být zapojena zemědělská technika.

Protesty českých zemědělců (únor 2024) | ČTK / Petrášek Radek

Část farmářů chce blokádou upozornit na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Velké oborové organizace jako Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se do tohoto protestu nezapojí. Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po dnešním jednání se zástupci těchto organizací zdůraznili, že od účastníků schůzky zazněl jednoznačný distanc od pondělního protestu v Praze.

„Je to spíše demonstrace protivládních proruských sil, která má s problémy zemědělců málo společného,“ řekl ve čtvrtek Fiala.

Výborný po jednání řekl, že chce cílit podporu ke středním zemědělským podnikům. Vláda směřuje k podpoře zaměstnanosti na venkově a nedanění dotací, uvedl ministr k úpravě strategického plánu, kterou chce mít hotovou do konce února.