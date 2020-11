Prodloužení nouzového stavu: vláda ho chce do Vánoc | E15.cz

Současný nouzový stav, který vládě umožnil kvůli pandemii koronaviru zavřít školy, obchody, restaurace a omezit pohyb obyvatel, má skončit už v pátek. Poslanci budou ve čtvrtek jednat o jeho prodloužení. Kabinet si přeje jeho pokračování téměř do Vánoc, tedy do 20. prosince. Nemá však jistou podporu u opozice, a to ani u komunistů, kteří vládu podporují.