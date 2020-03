Poslanci schválili širší ošetřovné, odpuštění odvodů, odklad EET a maturit | E15.cz

Ošetřovné bude stát vyplácet po celou dobu uzavření škol, tedy zřejmě až do května, rozhodla sněmovna. Dávku nově získají rodiče na péči o děti do 13 let a to ve výši 60 procent mzdy. Stát podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat nekrácený průměrný služební příjem. Opozice také prosadila, aby se rodiče mohli na ošetřovném vystřídat.

Lékaři, řemeslníci, advokáti, kadeřnice a další lidé nebudou muset v nejbližších měsících řešit elektronickou evidenci tržeb. Ta se pozastavuje na celou dobu nouze a tři měsíce poté. Živnostníkům má také ulevit opatření, podle kterého nemusí půl roku platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.

Co sněmovna schválila? Rozšíření ošetřovného po celou dobu nouzového stavu pro péči o děti do 13 let. Zaměstnanci mají nárok na 60 procent mzdy, živnostníci pak na 424 korun na den.

Elektronická evidence tržeb je pozastavena na dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců

Stát odpustí živnostníkům na půl roku minimální zálohy na sociálním pojištění

Půl roku také nemusí živnostníci odvádět minimální zálohy na zdravotním pojištění

Odkládají se maturity a přijímací zkoušky na střední školy, které se mají konat dva až tři týdny po opětovném otevření škol

Novelizovaný státní rozpočet pro tento rok počítá nově s deficitem 200 miliard korun, vyšší výdaje jdou do zdravotnictví a na úlevy a podporu firmám

Maturanti, kteří jsou nuceně v současnosti doma, mají stále naději, že letos odmaturují. Stejně jako uchazeči o středoškolské vzdělání. Pokud se školy otevřou do 1. června, pak se jednotné přijímací zkoušky na střední školy uskuteční 14 dnů po návratu studentů do lavic. Maturity se mají konat o týden později.

Pokud by se školy otevřely až v červnu, maturity by měl nahradit průměrný prospěch z vysvědčení z posledních dvou ročníků. Maturanti navíc nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy.

Sněmovna také schválila nový státní rozpočet, kde se schodek zvyšuje ze 40 na 200 miliard korun. Schodek chce vláda pokrýt hlavně vydáním státních dluhopisů.

Opoziční poslanci na plénu podpořili dřívější vládní kroky v boji proti epidemii koronaviru včetně omezení vycházení, zavření obchodů či hranic, očekávají ale, že stát přijde s dalšími zárukami a opatřeními. „Očekáváme, že vláda v krátké době představí další balík opatření pro lidi a pro firmy, které během několika málo dní a příštích týdnů pocítí první náraz krize,“ řekl šéf občanských demokratů Petr Fiala. Stát by podle něj měl poskytnout mimořádnou finanční pomoc firmám i jednorázovou pomoc zaměstnancům a živnostníkům.

Piráti upozornili, že stát musí pomoci těm nejohroženějším skupinám, ať už jde o lidi v exekuci, či bez domova. Předseda strany Ivan Bartoš navrhl, aby ošetřovné na péči o školou povinné děti mohli pobírat i lidé, kteří jsou zaměstnaní na dohodu, což však hlasováním neprošlo. Opoziční strany také neúspěšně požadovaly, aby se ošetřovné zvýšilo ze 60 na alespoň 80 procent základu mzdy.

„V této mimořádně tíživé situaci nesmíme dopustit, aby se rodiče školáků propadli do nouze, chudoby a následně pro ně byly jedinou možností jiné sociální dávky nebo zadlužování se,“ řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že bude sledovat vývoj v příštích týdnech a případně navrhne zvýšení dávky.

Opoziční strany mohou nově nominovat zástupce v Ústředním krizovém štábu, který vede epidemiolog Roman Prymula. TOP 09 nominuje lékaře Romana Šmuclera. „V krizovém štábu musí sedět lidé, kteří vědí, jaká je realita v terénu. Roman Šmucler je denně v kontaktu s lékaři a vidí dopady rozhodnutí štábu v praxi. Byl by určitě velkým přínosem pro zlepšení fungování krizového řízení,“ řekla Pekarová Adamová.