Pošta propustí dalších téměř 300 lidí | e15.cz

Převážná většina propouštěných pracuje na manažerských, administrativních a podpůrných postech, uvádí pošta. Hromadné propouštění už oznámila Úřadu práce a dotčeným odborovým organizacím.

Pošta již ke konci června a července propustila nejprve 574 zaměstnanců z 300 rušených poboček a poté okolo 250 doručovatelů. Celkem na poště nyní pracuje necelých 22 tisíc lidí.

Česká pošta zrušila v polovině roku 300 z 3200 poboček kvůli klesajícímu provozu. Podnik, který loni vykázal ztrátu přes 1,7 miliardy korun, by se měl do dvou let transformovat na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a komerční doručovací firmu Balíkovna. Transformaci schválila v polovině roku vláda.

Vedle propouštění by měl podnik ušetřit právě na zavírání poboček a díky prodeji nepotřebného majetku. Pošta hledá kupce pro řadu svých objektů včetně svého pražského sídla. Cena budovy v Jindřišské ulici se odhaduje na více než miliardu korun, zájem má například pražský magistrát, který sem chce přestěhovat úředníky ze Škodova paláce, kde Praze končí pronájem.