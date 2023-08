Praha jedná o novém sídle magistrátu. Chce centrálu pošty | e15.cz

Je téměř paradoxní, že Praha, která vlastní mnoho budov a pozemků v hlavním městě, si musí pro své úředníky místo pronajímat. Za Škodův palác platí město od roku 2016, kdy se podařilo nájem o třetinu snížit, přes 166 milionů korun ročně. Každý rok se částka zvyšuje o inflaci, nejvýše však o 3,5 procenta. „Nájemní smlouva je platná do jara 2028, konkrétně do 4. dubna,“ upřesnil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

O možnosti přesídlit úředníky do Prahou vlastněné budovy a zbavit se tak vysokého nájmu po vypršení smlouvy hovořily téměř všechny předchozí městské koalice. Kvůli výši nájmu se dokonce město neúspěšně soudilo.

Jenže tak velkou budovu jako Škodův palác Praha nemá. Exprimátorka Adriana Krnáčová (ANO) byla například zastánkyní výstavby nové budovy na pozemcích dopravního podniku v oblasti Na Knížecí. Vzhledem k délce povolovacích řízení v České republice však o tom bylo nutné rozhodnout do konce minulé dekády, nejpozději za koalice Zdeňka Hřiba (Piráti), nyní je už na výstavbu nové budovy pozdě.

Reálně tak zůstávají podle politiků dvě možnosti. Buď prodloužení smlouvy ve Škodově paláci, nebo odkup centrální budovy České pošty v Jindřišské ulici, kterou chce silně zadlužený podnik prodat. O první variantě v současné době vedou zástupci magistrátu jednání s vlastníkem Škodova paláce, investiční společností GLL Real Estate Partners. „Ředitel magistrátu již začal jednat s vlastníkem budovy právě proto, abychom měli více možností, ze kterých si půjde vybrat,“ řekl náměstek pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Koalici by se ovšem zřejmě více zamlouval odkup budovy pošty, která je díky své poloze pro Pražany také dobře přístupná a měla by být dost velká. Její cena se odhaduje na víc než jednu miliardu korun. Pošta ovšem odmítla prodej budovy přímo hlavnímu městu, ale chce ji vydražit v aukci s cílem utržit z prodeje co nejvyšší částku. „Bude to provedeno obálkovou metodou a máme dohodu, že Praha bude mít možnost dorovnat nejvyšší nabídku,“ sdělil Zábranský. „Hovořil jsem s náměstkem pro finance Zdeňkem Kováříkem, který říkal, že kdybychom do toho chtěli jít, tak víme, kde na to ty peníze vzít,“ dodal. Jasno by mělo být do konce roku.

Budova hlavní pošty v Jindřišské ulici ovšem také není bez vad. Rozsáhlá památkově chráněná novorenesanční budova, postavená v letech 1871 až 1874, má například velkorysé chodby a další nevyužitelné prostory, které jsou náročné na vytápění. Na energie a údržbu tak padne nemálo peněz. Z budovy se po prodeji odstěhuje ředitelství pošty, hlavní pobočka má ovšem pro zákazníky zůstat.