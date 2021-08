Poukazy Lex Voucher končí, last minute zájezdy rychle mizejí | E15.cz

Cestovatelský semafor neustále mění barvy a plánovat dovolenou s více než měsíčním předstihem je mírně řečeno nesnadné. Logicky to podporuje zájem o takzvané last minute zájezdy, ovšem čekat úplně do poslední chvíle se také nemusí vyplatit, tyto zájezdy se rychle vyprodávají. S koncem srpna navíc končí platnost státem garantovaných poukazů Lex Voucher.

Zájem o last minute zájezdy je letos skutečně vysoký. „I přesto že pravidelně navyšujeme letové kapacity, máme lety z 95 procent vyprodané na 14 dní dopředu, a to téměř do všech oblíbených destinací. Kdo chce mít jistotu, měl by si dovolenou rezervovat alespoň s dvoutýdenním předstihem,“ doporučuje mluvčí CK Blue Style Ilona Topolová.

Preferovány jsou logicky země spadající do kategorie s nízkým či středním rizikem nákazy. Po návratu z těchto destinací totiž není nutná karanténa ani v případě, že ještě nejsme plně naočkovaní. Mezi českými klienty cestovních kanceláří je také díky příznivým cenám nejpopulárnější Bulharsko.

Ani zařazení konkrétní země do kategorie s vysokým rizikem nákazy však nemusí být zásadním problémem. Dokládá to stále vysoká poptávka po Řecku, Turecku a po Egyptě, další oblíbenou destinací je Mallorca. Tam se aktuálně můžeme vydat i bez nutnosti testů, stačí pouze vyplnit příjezdový formulář. Vždy je ale třeba pečlivě se seznámit s tím, jaká nařízení aktuálně platí pro vstup do jednotlivých zemí a jaká pro návrat zpět do České republiky.

Výběr dovolené za Lex Voucher brzy skončí

Poslední dva týdny zbývají na uplatnění poukazů Lex Voucher, které zákazníci cestovních kanceláří dostali za neuskutečněné zájezdy v roce 2020. Jejich platnost skončí 31. srpna, a pokud klient do té doby poukaz nevymění za jiný zájezd, musí cestovní kancelář poukaz na klientovu žádost nejpozději do 15. září proplatit. Na začátku léta byly podle informací Asociace cestovních kanceláří mezi klienty cestovek poukazy v hodnotě zhruba dvě a půl miliardy korun.

Covid pas a aplikace Tečka • VIDEO Videohub

Podmínky proplacení poukazů se mohou lišit

„Poukazy Lex Voucher je možné do konce srpna vyměnit za dovolenou, tu ale není v žádném případě nutné do konce prázdnin čerpat. Klidně si nyní na voucher můžete vybrat zimní dovolenou,“ připomíná mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. A zároveň upozorňuje, že poukazy jsou bez souhlasu CK nepřenosné. Peníze tedy nemohou být bez dohody s cestovkou vyplaceny jiné osobě než té, která původní zájezd či zálohu platila. Stejně tak nemůže nikdo jiný čerpat zájezd.

Výše uvedené informace se ale týkají poukazů Lex Voucher, jejichž vydávání iniciovala na začátku krize cestovního ruchu vláda. Některé cestovní kanceláře však vydávaly i poukazy vlastní, čímž se samy snažily řešit nastalou situaci. „Než vláda schválila zákon o voucherech, vydávaly naše cestovky poukazy vlastní. Jejich podmínky jsme ale později sjednotili s podmínkami vládou iniciovaných voucherů,“ řekl k problému Jan Bezděk, mluvčí Fischer Group, pod niž v České republice spadají také cestovní kanceláře Nev- -Dama a Exim Tours či portál e-Travel. Poukazy svým klientům proplácejí již od června a podle Bezděka doposud takto vyplatily přes 100 milionů korun, přestože si více než polovina klientů za voucher znovu vybrala dovolenou.

K těm, co nečekaly na vypršení ochranné lhůty a peníze již klientům vyplatily, patří i cestovní kancelář Blue Style „Peníze jsme již vrátili všem držitelům poukazu Lex Voucher, jednalo se o částku v řádu desítek milionů korun,“ uvedla za Blue Style Ilona Topolová. Také tato cestovní kancelář od počátku krize nabízela i vlastní řešení. Klienti si mohli zvolit, zda chtějí poukaz TravelSafe+, nebo vrátit peníze. K těmto možnostem následně přibyl Lex Voucher, i tak si ale převážná část klientů zcela dobrovolně zvolila TraveSafe+, uvedla Topolová. Jejich poukaz platí až do října roku 2022, podle Topolové jsou ale k dnešnímu dni již více než dvě třetiny těchto poukazů uplatněny.