Praha v limbu. Městské části, instituce i projekty čekají na koalici | E15.cz

„Rozhodně nejsme paralyzovaní, některá rozhodnutí ale čekají na novou Radu. Kdyby se bezvládí přehouplo do nového roku, tak by to mohl být v některých oblastech problém,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. „Týká se to územních studií i změn územního plánu a Metropolitního plánu. U některých věcí se čeká na politické zadání, které my nemůžeme udělat a podle kterého se bude muset případně přenastavit práce,“ uvedl Boháč. Městské firmy a instituce ale podle něj vesměs počítají s tím, že se po volbách práce ve městě načas zastaví.

Tak dlouho se však koalice v historii Prahy ještě nesestavovala. Situace je už několik týdnů stále stejná. Koalice Spolu pod vedením Bohuslava Svobody, která vyhrála volby, touží po sestavení koalice na vládním půdorysu, tedy s Piráty a Starosty. Piráti chtějí ještě přibrat do party dosavadního partnera Prahu sobě, což Spolu odmítá.

Podle Hřiba je základní problém fakt, že Spolu chce pozici primátora a k tomu většinu v jedenáctičlenné Radě, což podle něj neodpovídá volebním výsledkům. Podle Svobody mají zase Piráti přehnané podmínky a široká koalice s Prahou sobě nedává smysl.

Je tedy možné, že 15. prosince, kdy by zastupitelstvo mohlo Radu konečně zvolit, dojde k sestavení menšinové vlády Spolu za tiché podpory opozičního hnutí ANO. A podle Svobody to bude chyba Pirátů. „Pokud budeme donuceni k tomu, abychom šli do menšinové vlády, není to naše rozhodnutí. Je to rozhodnutí těch, kteří zabránili vzniku koalice,“ tvrdil Svoboda v České televizi.

Pražské zastupitelstvo musí nyní urychleně schválit stomiliardový městský rozpočet pro příští rok. Pokud by to neudělalo, skončilo by v rozpočtovém provizoriu nejen hlavní město, ale do problémů by se dostaly i všechny jeho městské části. Na rozpočet čekají také městské firmy, které potřebují vědět, jaké případné škrty politici provedou ve snaze najít peníze na vyšší platby za energie.

Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09), který je součástí nejen končící Hřibovy koalice, ale zároveň členem vítězné koalice Spolu, situaci usnadnilo ustavení magistrátních výborů z minulého týdne. „To značně ulehčí projednání běžné agendy na úrovni města,“ řekl. „Co se týká věcí, ke kterým je třeba mít silnou politickou shodu, tak jde nejen o další postup ve věci Nákladového nádraží Žižkov, ale také o rozhodnutí, jakou cestou se dále vydat v případě záměru vybudování energocentra,“ popsal Chabr.

Zdražování v Česku - Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

„V dopravě máme projekty nachystané a rozjeté do konce roku. Kroky, které musí schválit Rada, se většinou daří projednat, ale je to mnohem zdlouhavější a procesně náročnější s ohledem na nutnost projednat všechny tisky v dopravním výboru,“ popsal náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), podle kterého také panuje nejistota týkající se financování dopravy v příštím roce.

Radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě) je o poznání kritičtější. „Na poli sociální politiky jsou zablokované procesy klíčové pro modernizaci sítě sociálních služeb, protože se čeká na výsledek úsilí ODS zrušit platnost důležitých usnesení,“ uvedla radní.

Příspěvkové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a městské části podle ní vyčkávají a nepřipravují žádosti o dotace na rozvoj sociální infrastruktury, které se rozdávají v rámci Národního plánu obnovy. „Potenciálně tak Praha přichází o stamiliony korun. Hrozí, že než o dotace požádáme, budou alokované prostředky již dávno vyčerpány progresivnějšími kraji,“ uvedla Johnová.