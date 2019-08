Hybridní autobusy na testech v Praze. Dopravní podnik zkouší, zda se ekonomicky vyplatí | E15.cz

Celou polovinu ze své flotily 1200 autobusů musí do roku 2024 nahradit pražský dopravní podnik. Každý rok tak do garáží největší pražské firmy přibude stovka vozidel. Mají mezi nimi být i hybridní autobusy kombinující naftový a elektrický pohon. DPP proto začal tyto nové technologie testovat, aby ověřil, o kolik by mohly být levnější v reálném provozu.

Výsledky zkoušek mají být známy do začátku listopadu. Spolurozhodnou o tom, do jaké míry bude DPP nahrazovat stávající, až osmnáct let staré autobusy těmi hybridními. Tendr plánuje vypsat příští rok i proto, že se Praha zavázala snížit emise uhlíku o polovinu do roku 2030. Náklady se mají pohybovat ve stovkách milionů korun.

Podnik naposledy zařadil do své flotily městský nízkopodlažní autobus včera, a to od italského výrobce Iveco. Firma vůz poskytla k dvouměsíčnímu testování. Cestující bude vozit například na vytížené lince 213. Už dříve podnik vyzkoušel autobusy konkurenčních firem Solaris a Volvo.

„Dosavadní výsledky potvrzují úspory nafty, a tím i snížení emisí. Je to určitě směr, kterým se má MHD v Praze ubírat,“ uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). „Díky testům zjistíme, jak nastavit parametry tendru na nákup hybridních autobusů. Bude-li úspora paliva u různých výrobců podobná, umožní nám to vypsat výběrové řízení na více druhů hybridních pohonů,“ dodal šéf DPP Petr Witowski s tím, že tišší hybridní autobusy jsou oproti klasickým naftovým úspornější až o třetinu.

Podnik však musí ověřit, zda se taková úspora vyplatí vzhledem k pořizovací ceně hybridů, která může být až o sedmdesát procent vyšší ve srovnání s diesely. DPP, který vydá za roční provoz autobusů téměř čtyři miliardy korun, počítá se zhruba desetiletou životností hybridů. „Čím více rozjezdů po stání na zastávkách nebo na semaforech autobus absolvuje, tím vyšší je úspora,“ vysvětlil Witowski.

Další testy se mají konat příští rok, DPP si chce v provozu vyzkoušet i pohon na vodík nebo na stlačený plyn. Případný nákup hybridních autobusů se jeví jako nejvhodnější dočasné řešení při přechodu k plně bezemisním vozidlům, uvedl podnik bez dalších podrobností.