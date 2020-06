Praze se loni nedařilo utratit peníze na investice. Letos chystá škrty | E15.cz

Pražský magistrát si na loňský rok naplánoval nejvyšší investice za posledních dvacet let, vyčerpat však dokázal jen zhruba polovinu. Příprava některých plánovaných investic byla totiž pomalejší, než radní čekali, a řada z nich se proto přesunula na letošek. S rušením investic kvůli koronavirové krizi zatím magistrát podle náměstka pro finance Pavla Vyhnánka (Praha sobě) nepočítá, v dalších oblastech však město chystá razantní škrty.

V minulém roce chtěla Praha investovat více než osmnáct miliard korun, v polovině roku plán snížila zhruba o dvě miliardy. Nakonec se však podařilo vyčerpat jen osm miliard korun.

„Děláme všechno pro to, aby se čerpání investic zvýšilo,“ řekl Vyhnánek. „Loňský rok ale byl zároveň prvním rokem našeho volebního období a ty věci nejdou řešit ze dne na den. Nezdědili jsme žádnou významnou investiční akci, což v minulosti byl třeba tunel Blanka nebo čistírna odpadních vod,“ řekl. Zdržela se například příprava parkovacích domů, rekonstrukce komunikací a městské infrastruktury nebo třeba výstavba terminálu na Smíchově.

Současná rada přesto investovala trochu lépe než bývalé vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO), které až na výjimku nedokázalo ročně proinvestovat ani oněch osm miliard korun. Předchůdci Krnáčové přitom investovali v průměru kolem 15 miliard korun ročně.

Nedostatečné čerpání peněz na investice již před časem kritizovala opozice. „Celou dobu upozorňujeme, že narůstají běžné výdaje a investice stojí. Naplánované investice, které považujeme za extrémně nízké, se neplní,“ uvedla opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Letošní investice, které Praha plánuje ve výši 16,8 miliardy korun, nechtějí radní i přes koronavirovou krizi rušit nebo odkládat. „Naše odhodlání, aby se krize nepromítla do investic, trvá. Samozřejmě to nese větší nároky na škrty v běžných výdajích města a bohužel musím konstatovat, že se to dříve nebo později dotkne každého obyvatele Prahy,“ řekl Vyhnánek, který nechtěl upřesnit, kterých oblastí se škrty budou týkat. Půjde řádově o miliardy korun.

Město zároveň očekává propad daňových příjmů kvůli koronaviru až kolem deseti miliard korun. Plánování výdajů podle Vyhnánka ztěžuje vláda, která financuje některé záchranné programy pro živnostníky a firmy z peněz, které jsou částečně určené obcím a krajům.