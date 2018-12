Pražský voucher umožňuje firmám proniknout na zahraniční trhy | E15.cz

Inkubátor má většina z nás zafixovaný jako přístroj určený k péči o zdravý vývoj předčasně narozených dětí. Věděli jste však, že existují i inkubátory, které přesně podle tohoto principu pečují také o zdravý vývoj vaší firmy? Díky kterým se vaše podnikatelské schopnosti, dovednosti a znalosti budou vyvíjet správným směrem? Kde se budete až 4 měsíce učit a zdokonalovat na jedinečných zahraničních stážích přímo pod dohledem těch nejlepších?

Že něco podobného musí stát celé jmění? Ano, bývá to tak, a naprosto rozumíme, že mladá začínající firma si takový luxus dovolit prostě nemůže.

Existuje však řešení. Jeho jméno je Voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech a jako další dílek své mozaiky podpory začínajících pražských firem ho s pomocí fondů EU zajišťuje Magistrát hl. města Prahy. Jsou velmi štědří, protože vám vrátí až 85 % z částky, kterou za takovou stáž včetně její přípravné fáze zaplatíte!

Pro získání voucheru stačí vlastně velmi málo.

Musíte mít sídlo firmy (nebo alespoň provozovnu) zapsanou v Praze.

S méně než 250 zaměstnanci.

S ročním obratem pod 50 milionů Euro.

Fungovat maximálně 3 roky.

Domluvit se s dodavatelem, který vám bude po několik měsíců předávat své zkušenosti (na white-listu je máte pěkně pohromadě, přičemž lze samozřejmě přivést i dodavatele vlastního).

Mít odvahu a odhodlání odjet dobývat svět.

„Přípravě žádosti jsme věnovali jen minimum potřebného času“

Radoslav Pittner je v čele ambiciózní společnosti Smitio, s.r.o., která na trhu působí zatím krátce. Čím se tato firma zabývá? „Vyvíjíme online kariérní platformu pro IT specialisty, která je napřímo a bez prostředníků propojuje na jejich budoucí projektové týmy. Vytváříme přehledný online katalog IT projektů a pracovních nabídek s přímým kontaktem na budoucího vedoucího. Pomáháme tak firmám najít vhodné IT specialisty pro jejich projekty a IT specialistům najít vhodnou pracovní příležitost na konkrétním projektu,“ uvedl Radoslav Pittner. Vzhledem k oboru, kterému se věnuje, brzy poznal, že Voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech je tou nejlepší možností k rozvoji a splnění cílů jeho firmy: „I díky zahraniční inkubaci by se aplikace mohla rozšířit mezi zahraniční klienty a společnost by tak snadněji získala investora, pro kterého by byla z globálního hlediska zajímavější. Aplikace by tak rychleji směřovala ke své vizi – vytvořit mezinárodní platformu pro IT specialisty, kde najdou významné IT projekty na celém světě,“ popisuje svoji strategii.

Schválený projekt Smitio, s.r.o. využije k zajištění pobytu v zahraničním inkubátoru v San Franciscu. „Toto místo je extrémně inovační a inspirativní. Smyslem pobytu je získat nové zkušenosti i z takto náročného prostředí a samozřejmě i navázání nových kontaktů,“ vysvětluje Pittner.

O příležitosti získání voucheru se dozvěděl od společnosti, která pro jeho firmu hledá vhodné rozvojové možnosti. Ta posléze pomáhala i s přípravou žádosti: „Díky této spolupráci jsem věnoval přípravě opravdu jen minimum potřebného času. Jednalo se především o přípravu základních informací o společnosti a o projektu. Následně probíhaly konzultace tak, aby vše bylo nastaveno dle našich představ. Žádost o Voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech však není vůbec složitá, normálně bychom ji zvládli připravit i sami, nicméně v době příprav jsme neměli žádné volné kapacity,“ vzpomíná na začátky úspěšně schváleného projektu.

Vhodného dodavatele našlo Smitio, s.r.o. ve společnosti Czech ICT Alliance: „V první fázi jsme dodavatele vybírali podle lokalit, které mají v nabídce na inkubaci a na které jsme se chtěli zaměřit. Ve druhé fázi pak podle nezávislých referencí. V další komunikaci jsme pak sledovali komunikativnost a vstřícnost firmy. Vybraná společnost Czech ICT Alliance nám ve všech ohledech vyhovovala,“ popisuje Radoslav Pittner kritéria, podle kterých se jeho firma řídila. V současné době již se svým dodavatelem domlouvá veškeré podrobnosti ohledně svého pobytu v San Franciscu.

Rozleťte se do světa a učte se od nejlepších

Chcete jít stejnou cestou jako firma Smitio? Kompletní informace naleznete na webových stránkách Pražského voucheru. Tam se také včas dozvíte o vypsání druhé výzvy k podání vaší žádosti. Po první výzvě, jež úspěšně proběhla v první polovině roku 2018, je docela možné, že tato bude pravděpodobně už poslední. Finanční balíček zkrátka není bezedný…

Dejte vašemu podnikání mezinárodní nadhled, získejte kontakty a zkušenosti, ze kterých bude vaše firma čerpat celý svůj profesní život. Ještě nikdy to nebylo tak snadné jako dnes. Vaši šanci máte přímo před nosem! Tak si pro ni sáhněte.

