Premiér Babiš je ve střetu zájmů, potvrzuje konečný audit EK. Zpráva dorazí do Česka v lednu | E15.cz

Závěry auditu Evropské komise týkající se českého premiéra Andreje Babiše potvrzují jeho střet zájmů. Český překlad konečné verze zprávy ohledně dotací ze strukturálních fondů pro holding Agrofert by Brusel měl zaslat do Česka v lednu. Podle několika europoslanců to v pondělí členům výboru Evropského parlamentu sdělili zástupci komise.