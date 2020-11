Babišův střet zájmů: Poslanci vyškrtli část zákona, která premiérovi nahrávala | E15.cz

Babiš by byl podle některých výkladů ustanovení navrhovaného vládou považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu. Pomoci mu to mohlo podle kritiků v situaci, kdy se podezřením z jeho střetu zájmů zabývají orgány Evropské unie.

Sněmovna zamítla pozměňovací návrh skupiny poslanců v čele se Starosty, podle nějž by se za skutečného majitele korporace ve svěřenském fondu výslovně považoval i jeho zakladatel.