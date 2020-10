Brusel poslal další reakci k Babišovu auditu. Trvá na tom, že premiér je ve střetu zájmů | E15.cz

Evropská komise poslala do Prahy svou reakci na české stanovisko k auditní zprávě komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Serveru Neovlivní.cz to potvrdilo zastoupení Evropské komise v ČR. Podle auditu má Babiš přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem Agrofert a SynBiol. Česku kvůli tomu hrozí, že přijde o unijní dotace. Babiš jakýkoli střet zájmů popírá.