Premiér Fiala navštívil s ministry Opavu. Jen se k nám pojďte podívat, zvali ho místní

Představitelé vlády navštívili v úterý Moravskoslezský kraj, který čelil od pátku do pondělka masivním povodním. Cílem bylo monitorování rozsahu škod přímo na místě a koordinace možností vládní a krizové pomoci. „Viděli jsme celou řadu obcí, které jsou po toku Opavy. Škody na infrastruktuře jsou určitě v řádech miliard korun, to je zcela zřejmé,“ řekl přímo na místě redakci e15 ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Premiér Petr Fiala s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS) se nejdříve setkali se zástupci vedení Opavy na mostě v Ratibořské ulici mezi centrem a sídlištěm Kateřinky, který během víkendu poškodila řeka Opava. Ten je v tuto chvíli uzavřený a nepřejdou přes něj ani pěší. Vzhledem k jeho špatnému stavu nyní bude čekat na demolici. „Pro město je to opravdu významný dopravní koridor,“ říká senátor Ondřej Šimetka (za ODS) z Ostravy, který se na místo přijel setkat s premiérem.

Senátor Ondřej Šimetka z Ostravy a premiér Petr Fiala na návštěvě poškozeného mostu v ulici Ratibořská v Opavě.|Karolína Blažková / e15

Po kontrole konstrukce mostu o jeho demolici rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic, jak potvrdil mluvčí magistrátu Roman Konečný. Most bude pravděpodobně dočasně zpřístupněn alespoň chodcům, pro auta by měl být vybudován provizorní most, který by fungoval během zimy.

Premiér Petr Fiala na návštěvě Opavy 17. 9. 2024|Karolína Blažková / e15

Předtím, než ministři financí, dopravy a předseda vlády odjeli na jednání se zástupci města do opavského krizového centra, zastavilo je několik místních. „Jen se pojďte podívat, jak to u nás vypadá,“ volala jedna z obyvatelek nedalekého bytového domu.

Premiér tak navštívil domy v ulici Vodní, kde místní pokračují ve vyklízení zatopených bytů. Stěžovali si hlavně na nedostatečnou komunikaci a chybějící signál pro mobilní telefony. „Ty zprávy, co máme dělat a kam se můžeme obrátit, mi začaly chodit až za několik dnů,“ vypráví nejhlasitější obyvatelka domu. Zástupci místní samosprávy se pokoušeli místním vysvětlit, že ve městě hlásily instrukce z rohlasu. Ten ale nemusel být vždy kvůli velmi hlasité vodě slyšet. „Přes ty smsky to byl zpočátku opravdu problém,“ přiznává vedení města.

„Jen se podívejte na tu spoušť,“ berou místní do svých domovů v Opavě premiéra.|Karolína Blažková / e15

„Tady leží poničené koberce, spotřebiče a vytrhané podlahy,“ říkají obyvatelé ulice Vodní v Opavě.|Karolína Blažková / e15

„Čtyři byty pod vodou. Teď jsme vytrhali podlahy,“ ukazují obyvatelé premiérovi a berou ho přímo do jednoho z bytů v přízemí, který je už vyčištěný. „Zničené koberce a spotřebiče za desetitisíce korun,“ povzdychla si jedna z místních přímo před domem. „My víme, že je na tom spousta domácností mnohem hůř, ale podívejte se na tu spoušť. Tohle prostě potřebujete vidět na vlastní oči,“ zdůrazňují směrem k předsedovi vlády.

Premiér Petr Fiala na návštěvě Opavy 17. 9. 2024|Karolína Blažková / e15

„Taky jsem doma čerpal vodu z ložnice,“ říká místním ministr financí Stanjura. „Vám tady spadl strom, nám uplavala spousta věcí,“ reaguje jedna z obyvatelek Opavy. „Tím, že tady bydlíme a doslechli jsme se, že přijede premiér, jsme mu to chtěli ukázat. Já tady v devadesátých letech povodeň nezažila, ale starousedlíci říkají, že je to letos mnohem horší,“ ukončuje s poděkováním za setkání s představiteli státu iniciátorka exkurze.

Jedna z obyvatelek Opavy s premiérem Fialou, ministrem dopravy Kupkou a ministrem financí Stanjurou.|Karolína Blažková / e15

Vláda ještě v úterý navštíví ostravské hlavní nádraží a následně bude jednat s představiteli Moravskoslezského kraje a města Opavy.