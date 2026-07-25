Převod auta bez úřadu a SPZ v AlzaBoxu? Jasněji bude v pondělí
Chystaná novela zákona umožní kompletní on-line převody vozidel přes Portál dopravy i doručování registračních značek a dokladů do výdejních boxů.
Zavádí přenositelnost registračních značek mezi vlastními auty a elektronické (například sezónní) vyřazení vozidel z provozu bez nutnosti odevzdávat značky na úřad.
Zautomatizuje vyřazování odcizených či zlikvidovaných aut a po pěti letech bez technické i povinného ručení nepojízdné vozy vyřadí z provozu automaticky.
Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu, změny v registraci vozidel pak většinou od 1. července 2027 a některá ustanovení od července 2028.
"Nově chceme umožnit vyzvedávání registračních značek nebo osvědčení o registraci vozidla také ve výdejních boxech a na výdejních místech. Současně náš návrh počítá se zavedením přenositelnosti registračních značek, takže si lidé budou moci svou značku ponechat i při změně vozidla. I tady platí, že chceme občanům ušetřit čas, administrativu a zbytečné návštěvy úřadů," sdělil ČTK ministr dopravy Ivan Bednárik.
Díky novele budou moci vlastníci a provozovatelé vozidel žádosti a oznámení při registracích vozidel vyřizovat on-line přes Portál dopravy. Novela počítá s tím, že osvědčení o registraci aut, tedy takzvané malé techničáky, nebude už nutné po prodeji auta odevzdávat na úřadech a nová osvědčení bude možné v případě elektronických žádostí vyzvednout na výdejních místech nebo ve výdejních boxech. Stejně lze od loňského července vyzvedávat řidičské průkazy.
Možnost přijít si pro osvědčení na úřad zůstane. Při využití nového způsobu doručení bude muset občan zajistit likvidaci starých dokladů, aby nemusel na úřad. Koupí a prodejů aut bylo v Česku podle ministerstva v loňském roce 1,223 milionu.
V případě prodeje, vyřazení z provozu nebo ekologické likvidace vozu si bude moci vlastník nechat jeho registrační značku přidělit k jinému autu, které vlastní nebo provozuje. V případě, že ho nemá, bude si moci značku zarezervovat až na šest měsíců.
Novela má zautomatizovat některé úkony, kvůli kterým dosud musí majitelé chodit na úřady. Automatizace se má týkat i žádostí o vydání třetí registrační značky například pro nosič jízdních kol. Loni jich úřady evidovaly 57.715.
Bez úředníků mají být vyřizovány elektronicky podané žádosti, které nevyžadují přílohy. Automaticky se mají do registru zapsat také vyřazení vozidel, která jsou nahlášená jako pohřešovaná či odcizená nebo byla do informačního systému zapsaná informace o jejich ekologické likvidaci.
Dlouhodobě nepojízdné vozy mají být podle návrhu automaticky vyřazeny z provozu bez správního řízení. Týkalo by se to těch, u kterých před více než pěti lety uplynula lhůta pro pravidelnou technickou prohlídku a déle jak pět let nemají pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení.
Novela má zároveň umožnit dočasné vyřazení vozidel z provozu elektronicky bez návštěvy úřadu a bez odevzdání registračních značek či osvědčení o registraci. Stejným způsobem ho bude možné znovu uvést do provozu. Sezonní vyřazení z provozu využívají například motocyklisté nebo majitelé veteránů.
Novela upravuje také poskytování údajů o vozidlech on-line, včetně plánovaného zpřístupnění fotografií z technických prohlídek. Stanovuje rovněž postup při náhradním vyznačení identifikačního čísla VIN, které slouží k mezinárodní identifikaci vozidel.