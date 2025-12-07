Předplatné

Turek v pondělí nepřijde na Hrad, Pavel bude jednat jen se dvěma nominanty

Filip Turek

Filip Turek Zdroj: Michaela Szkanderová e15

ČTK
ČTK
  • Filip Turek, kandidát Motoristů na ministra životního prostředí, se na 8. prosince omluvil ze shcůzky s prezidentem ze zdravotních důvodů.
  • Prezident Petr Pavel přijme jen Otu Klempíře a Borise Šťastného.
  • Motoristé náhradu za Turka nehledají a na nominaci trvají.

„Prezident Pavel přijme v pondělí 8. prosince 2025 na Pražském hradě pouze dva z původních tří kandidátů na ministry budoucí vlády. Filip Turek, kandidát na ministra životního prostředí, se ze zítřejší (pondělní) schůzky ze zdravotních důvodů omluvil," uvedla kancelář prezidenta republiky na síti X. Prezident tak bude jednat jen s kandidátem na ministra kultury Oto Klempířem a nominantem na ministra sportu Borisem Šťastným. Oba do chystané koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů nominovali Motoristé.

Turek podstupuje podle mluvčí Motoristů Barbory Šťastné vyšetření a intenzivní medikaci. „Lékaři dělají maximum," sdělila v neděli ČTK. Sám Turek napsal serveru iDnes.cz, že bude možná muset podstoupit operaci. "Ozvalo se mi staré zranění páteře a je dokonce diskutována operace," uvedl. Jeho spolustraník Boris Šťastný řekl v pořadu Otázky Václava Moravce, že Turek je upoután na lůžko.

Prezidentovi vadí kontroverze kolem Turka

Prezident měl Turka přijmout jako posledního nominanta do vznikající vlády Andreje Babiše (ANO) a schůzka byla napjatě očekávaná. V minulém týdnu totiž Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek, který čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích, stane ministrem.

„Nehledáme náhradu za Filipa Turka," prohlásil v neděli Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. „My ho normálně nominujeme. Uvidíme, jak to dopadne," uvedl. Zároveň vyloučil, že by trvání na Turkově nominaci mohli Motoristé ohrozit jmenování chystané vlády s ANO a SPD. „Žádnou vládu rozvracet nehodláme," dodal.

