Příspěvek na bydlení bude možné od prosince vyřídit digitálně, slíbil Jurečka | e15.cz

Příspěvky na bydlení by mělo být od prosince možné vyřizovat plně digitálně. Vyřizování se tak zjednoduší. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize Prima CNN News to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Úřady práce vyplatily letos v září podle údajů ministerstva práce zhruba 272 400 příspěvků na bydlení. Před rokem to bylo 188 300 těchto dávek. Podle stínového ministra práce Aleše Juchelky z opozičního hnutí ANO se dá kvůli možnému zdražování energií očekávat růst počtu příjemců.