Příspěvky na děti jdou k Ústavnímu soudu, opozice je považuje za diskriminační | E15.cz

Spolu s ODS a dalšími opozičními uskupeními kritizují lidovci to, že nárok se nevztahuje na všechny rodiče dětí do čtyř let. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) je přesvědčena, že přijatá varianta ústavě neodporuje. Původně přitom také prosazovala přilepšení více rodinám a ujišťovala je, že ho dostanou.

„Základní argument je, že není možné měnit pravidla v průběhu hry a některé rodiče trestat,“ prohlásil šéf KDU-ČSL Marek Výborný. Zhruba 70 tisíc rodičů na příspěvek nedosáhne, protože ho do konce minulého roku už vyčerpali ve zrychleném režimu. Udělali to proto, aby se vrátili do zaměstnání. „Vůči těmto maminkám a tatínkům je to nefér,“ dodal Výborný.

Maláčová se odvolává na vládní legislativce. „Schválený návrh je v souladu s ústavou a představuje kompromis, který odráží možnosti státního rozpočtu,“ uvedla. „Navýšení příspěvku všem rodinám s dítětem do čtyř let by bylo nejspravedlivější. Přijatá varianta je druhá nejspravedlivější,“ podotkla Maláčová.

Bonus si jen letos vyžádá 8,6 miliardy korun. Přidání všem rodinám by stálo dalších 2,6 miliardy. Lidovci chtějí, aby soud posunul termín nároku o den zpět, tedy k 31. prosinci 2019, aby na něj oněch 70 tisíc rodičů dosáhlo.

Příští týden hodlají sesbírat podpisy senátorů nutné pro podání ústavní stížnosti. Neměl by to být problém, protože návrh přidat více rodičům na podzim podpořilo přes sedmdesát členů horní komory parlamentu. Pro byli i zástupci ANO a ČSSD, jejichž straničtí kolegové pak v Poslanecké sněmovně senátní verzi přehlasovali.

Rodičovská se od ledna zvýšila z 220 na 300 tisíc korun a u vícerčat z 330 na 450 tisíc novým žadatelům a také asi 280 tisícům rodičů s dítětem do čtyř let, kteří příspěvek stále pobírají.