Proti Babišovi chtějí stát ve volbách dva opoziční bloky. Jeden povedou Piráti, druhý ODS | E15.cz

Úspěšná koalice pro volby do Poslanecké sněmovny je v historii samostatné České republiky spíše výjimkou, už kvůli současnému ustanovení volebního zákona, který koalice dvou až čtyř stran nezvýhodňuje proti samostatně kandidujícím stranám. Zatímco volební práh pro jednu stranu je pět procent, pro koalici dvou stran je to deset a tří stran 15 procent. Koalice čtyř a více stran pak pro proniknutí do sněmovny potřebuje získat nejméně 20 procent hlasů. Ve volbách do sněmovny uspěla jen v roce 2002 Koalice, tedy spojení lidovců a Unie svobody-DEU, která navazovala na Čtyřkoalici. Ta vznikla jako reakce na opoziční smlouvu mezi ODS a ČSSD po volbách do sněmovny v červnu 1998. Vážné úvahy o předvolební koalici sněmovních stran přišly znovu na přetřes teprve v roce 2017, kdy se začala rodit koaliční spolupráce mezi STAN a KDU-ČSL. Kvůli nízkým preferencím, jež hrozily vypadnutím ze sněmovny, ale KDU-ČSL koalici před volbami zrušila a nabídla STAN místa na své kandidátce, což vedení hnutí nepřijalo a rozhodlo se kandidovat samostatně. Obě strany se nakonec probojovaly do sněmovny. Běžnější než koalice je předvolební spolupráce, při níž byli členové jedné strany na kandidátce jiného uskupení. V nedávné minulosti toho využilo například hnutí STAN, jež ve volbách v letech 2010 a 2013 mělo své členy na kandidátních listinách TOP 09.