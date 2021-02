Půlbilionový schodek tříští koalici. Poprvé jsem byl proti rozpočtu, říká poslanec ČSSD | E15.cz

O novele jednal sněmovní rozpočtový výbor, v němž má ČSSD dva zástupce - Romana Onderku a Václava Votavu. „Je to poprvé od vzniku současné vlády, kdy jsem hlasoval proti rozpočtu,“ řekl serveru E15.cz bývalý šéf výboru Votava, který kritizuje stomiliardový propad způsobený daňovým balíčkem. „Ať odpovědnost za novelu rozpočtu nesou ODS a SPD, které s ANO radikální snížení daní na konci loňského roku prosadily,“ dodal poslanec.

Opačný postoj zaujal Roman Onderka „Pro tento návrh zvednu ruku, ale bude mě strašně bolet," prohlásil zákonodárce. I ten je přesvědčen, že výrazný pokles daňového inkasa za koronakrize by měli spolu s hnutím premiéra Andreje Babiše odhlasovat občanští demokraté a uskupení Tomia Okamury.

Votava poukázal na to, že ČSSD se zrušením superhrubé mzdy, tedy se snížením daní většině zaměstnanců, nesouhlasila. Vedení strany ještě loni v prosinci tvrdilo, že úpravu rozpočtu kvůli daňovému balíčku nepodpoří. Na pondělním jednání vlády však ministři za socialisty ruku pro novelu rozpočtu zvedli.

„Poměrně hodně dám na názor Národní rozpočtové rady (NRR), která je proti dalšímu výraznému zadlužování Česka,“ podotkl Votava s poukazem na varování předsedkyně rady Evy Zamrazilové. Ta poslancům předala aktuální propočty NRR, podle nichž narazí země kvůli půlbilionovému deficitu na takzvanou dluhovou brzdu už v roce 2024. Ještě loni v listopadu rada předpokládala, že se to stane až o rok později.

Donedávna se přitom předpokládalo, že ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhne, aby loni v prosinci schválený deficit ve výši 320 miliard korun narostl zhruba o osmdesát až sto miliard. Nyní navíc žádá, aby dolní komora parlamentu odklepla půlbilionový schodek ve stavu legislativní nouze.

„Neumím si představit, že bychom to za tři dny schválili, je to neuvěřitelné množství peněz. Částka 180 miliard korun odpovídá Dukovanům. Můžeme domluvit na nějakém rychlém harmonogramu, ale určitě to nemusí být tři dny,“ míní místopředseda rozpočtového výboru za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Předlohu Schillerové nepodpořil ani člen výboru za KSČM Jiří Dolejš. „Nevím, proč bychom se jako strana měli už teď stavět do jednoho šiku s ANO,“ uvedl. Ani Dolejš nesouhlasí s tím, aby se novela rozpočtu projednala ve zkráceném režimu.

Návrh Schillerové nakonec výborem prošel nejtěsnější možnou většinou jednoho hlasu. Pro bylo devět zákonodárců ANO, šéfka výboru za komunisty Miloslava Vostrá a socialista Roman Onderka. Jak poslanecký klub KSČM, jejíž širší vedení nezaujalo k novele rozpočtu jasný postoj, tak klub ČSSD se před čtvrtečním hlasováním sněmovního pléna ještě budou radit.

Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda dolní komory na návrh vlády, konečné slovo však mají poslanci. Zkrácené projednání zákona nemá první čtení. Návrh putuje rovnou do příslušného výboru, který musí ve stanovené lhůtě předložit usnesení. Poté se koná druhé čtení návrhu zákona, kdy se předkládají pozměňovací návrhy. Závěrečné třetí kolo se pak může uskutečnit bezprostředně po druhém čtení.