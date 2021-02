Částka jako za Dukovany. Opozice nechce zrychlené projednání rozpočtu | E15.cz

Piráti rozpočet nehodlají podpořit především kvůli tomu, že obsahuje daňové změny spojené se zrušením superhrubé mzdy. Přesto chtějí důkladné projednání novely, poslanec Mikuláš Ferjenčík spolustraníkům navrhne, aby odmítli zrychlené jednání.

„Neumím si představit, že bychom to za tři dny schválili, je to neuvěřitelné množství peněz. Částka 180 milionů korun odpovídá Dukovanům. Určitě se můžeme domluvit na nějakém rychlém harmonogramu, ale určitě to nejsou tři dny,“ řekl Ferjenčík.

Komunisté, kteří menšinovou vládu podporují, se zatím nedohodli na tom, zda návrh podpoří. Poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš by si nicméně dokázal představit standardní projednání novely. „Nejsem si jistý, nakolik musíme mít bleskově přijatou novelu. Kdyby neprošla, nejsme v rozpočtovém provizoriu, protože odsouhlasený finanční plán na letošní rok už máme,“ řekl. „V běžném schvalovacím režimu by na to bylo víc času,“ dodal. Rozpočet se obvykle schvaluje i několik měsíců.

Rychlejší projednání normy odmítají opoziční lidovci nebo TOP 09. „Na takový návrh nejsem ochoten přistoupit,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka, který nesouhlasí s navrhovaným půlbilionovým schodkem. „Vláda za leden na přímou pomoc vyplatila patnáct miliard korun, nerozumím jejím argumentům, že nemá peníze. Není mi jasné, kde ty peníze jsou, a proč nás vláda chce zadlužit o dalších 180 miliard korun,“ podotýká Jurečka.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové není k vyhlášení legislativní nouze důvod, s navrhovaným rozpočtem podobně jako Starostové a nezávislí nesouhlasí.

Rozpočet nehodlá podpořit ani SPD. „Vláda odmítá teď v krizi šetřit na zbytných nepotřebných výdajích,“ odůvodnil šéf hnutí Tomio Okamura. Odmítavě se k rozpočtu staví také občanští demokraté. Komunisté v úterý vyzvali ODS a SPD, aby za rozpočet převzaly odpovědnost a vládě ho pomohly prosadit kvůli tomu, že před koncem minulého roku hlasovaly s hnutím ANO pro daňový balíček, který způsobil propad ve veřejných financích ve výši téměř 90 miliard korun a kvůli kterému je nutná současná novela.

Vláda má tak momentálně jisté jen hlasy svých poslanců za ANO a ČSSD. Sociální demokraté byli přitom v prosinci silně proti daňovému balíčku, nyní však ruku zvedli. „Pro rozpočet hlasovali všichni ministři ČSSD a předpokládám, že tak budou hlasovat i všichni členové poslaneckého klubu sociální demokracie,“ řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.