Aktualizováno: Razie v Ústřední vojenské nemocnici. Vojenská policie zadržela kvůli zakázkám tři lidi
- Vojenská policie zadržela současné i bývalé náměstky nemocnice.
- Podle nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení.
- Policisté provedli také sérii domovních prohlídek.
Vojenská policie zadržela tři lidi v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). Mezi zadrženými jsou bývalí a současní náměstci nemocnice, informovala policie. Podle nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení.
„Vojenští policisté provádějí celkem 11 domovních prohlídek a zadrželi tři osoby, které působí či v minulosti působily ve funkci náměstků Ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání,“ uvedla policie. Případ podle její mluvčí Nikoly Rimkevič Hájkové dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6.
„Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha sděluje, že dnešního dne poskytuje plnou součinnost k provádění úkonů Vojenské policii v prošetřování záležitosti týkající se bývalého vedení nemocnice,“ uvedla nemocnice na svém webu. Doplnila, že bližší informace nebude poskytovat.
Podle serveru Novinky.cz je mezi zadrženými bývalý náměstek pro IT Miroslav Sýkora, který skončil v nemocnici začátkem loňského roku. Server píše, že se o Sýkoru dříve zajímala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Bývalý náměstek se podle něj měl dopustit podvodu uvedením údajně nepravdivých informací ve svém životopisu, díky kterému získal manažerský post. Server Odkryto.cz píše, že dalšími zadrženými jsou nynější náměstek pro obchod Jiří Havel a bývalý ekonomický náměstek Tomáš Perutka.
Perutku letos v březnu odvolal tehdejší ředitel Václav Masopust, zdůvodnil to rozcházejícími se představami o výkonu dané funkce. Perutka se proti tvrzení ohradil a odvolání dal do souvislosti s tím, že soustavně upozorňoval na narůstající kritické problémy nemocnice. Pozice ekonomického náměstka je v současnosti neobsazená.
Média také v minulosti informovala o tom, že nynější ředitel Luděk Hána, který nastoupil od července, odvolal z funkcí dva náměstky. Podle serveru Seznam Zprávy šlo o náměstka pro vědu, výzkum a vzdělávání Davida Netuku, který je přednostou kliniky a přednostou ústavu klinických neurooborů, a náměstka pro léčebnou a preventivní péči Tomáše Tylla.
Podle webu v ÚVN nyní působí na postu náměstka či náměstkyně šest lidí, přičemž jeden z nich zastává dvě pozice.
Letos v srpnu Vojenská policie navrhla podat obžalobu na bývalého náměstka ÚVN. Podle kriminalistů v roce 2014 předložil padělané lustrační osvědčení, aby získal novou funkci spojenou s vyšší hodností i platem. Z dřívějších informací médií vyplynulo, že by se mělo jednat o Zdeňka Brabce.
Policie v ÚVN zasahovala také letos v květnu, případ se týkal podezření na falšování lékařských posudků. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 tehdy uvedlo, že policie obvinila deset lidí.