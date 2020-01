Regiony chtějí předkupní právo na státní majetek | E15.cz

Obce a města hodlají na současném jednání sněmovny protlačit zákon, podle kterého by stát musel nabídnout nepotřebné budovy, pozemky a další majetek nejprve obcím, než jej případně dá do veřejné dražby. Obce podle svých slov nemají ve veřejných soutěžích proti soukromníkům šanci, majetek by přitom rády využily na školy, sociální zařízení, zeleň nebo na infrastrukturu.