Obce chtějí předkupní právo na státní majetek. Ministerstva se obávají nižších výnosů | E15.cz

Stát se ročně zbavuje tisíců nepotřebných budov, pozemků a dalšího majetku, o které mají často zájem dané obce a města. V mnoha případech však jde takový majetek rovnou do veřejné dražby, soutěže nebo do přímého prodeje, kde obvykle obce se svým omezeným financováním nemají proti soukromníkům šanci. Změnit to má návrh novely zákona o státním majetku, který předložilo v rámci své zákonodárně iniciativy pražské zastupitelstvo

Podle návrhu mají obce získat předkupní právo při odprodeji státního majetku na svém území, a to například pro zřízení školy či veřejné zeleně.

„Velmi často se stává, že je v dražbě prodán i majetek, který je velmi důležitý pro plnění funkcí obce,“ řekla pražská radní pro legislativu Hana Marvanová (STAN), podle které s návrhem souhlasí i Asociace krajů nebo Svaz měst a obcí.

„Svaz dlouhodobě předkupní právo obcí ke zbytnému majetku státu požadoval, bohužel dosud nebyla dostatečná politická vůle jej schválit,“ řekla mluvčí Svazu měst a obcí Alexandra Kocková.

Návrh je nyní v připomínkovém řízení, ministerstva jsou ale k předloze spíše skeptická. Rezort ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) kritizuje navrhovatele, že nevyčíslili dopad úpravy na státní rozpočet. „Vzhledem k absenci veřejné dražby lze předpokládat snížení příjmů státního rozpočtu,“ míní ministerstvo.

„Stát má na prvním místě sledovat veřejný zájem. Neměl by podporovat spekulace s majetkem,“ odmítá kritiku Marvanová.

Rezorty mají nicméně také výhrady ke stanovování ceny, za kterou by obec majetek odkoupila. Návrh počítá s tím, že cenu určí znalecký posudek. Při sporu o její výši má rozhodovat soud. To však považuje za nepřijatelné ministerstvo spravedlnosti, podle kterého to nespadá do kompetence soudů.

Ministerstvo financí, které má na starost státní majetek, se k návrhu pražských zastupitelů staví nesouhlasně. Už na začátku prázdnin odmítlo takřka totožný návrh poslance Petra Dolínka (ČSSD). Rezort ministryně Aleny Schillerové (ANO) argumentoval tím, že je momentálně drtivá většina majetku převedena na obce bezplatně.

V případě zavedení předkupního práva by podle rezortu financí byla „možnost obcí nabývat majetek od státu bezúplatně de facto vyloučena či omezena“. Vláda posléze Dolínkův návrh odmítla. Pokud by podobně dopadl na vládě i návrh pražského magistrátu, chtějí jeho členové hledat podporu u poslanců.