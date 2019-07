Registr lobbingu prošel vládou, za nepřiznané schůzky hrozí politikům stotisícové pokuty | E15.cz

Prezidentovi, ministrům, zákonodárcům a také členům rady ČNB či hradnímu kancléři by mohla hrozit až stotisícová pokuta za to, že nebudou pravidelně nahlašovat své schůzky s lobbisty. Počítá s tím návrh zákona ministerstva spravedlnosti, který schválila vláda. Platit by měl od roku 2021. K normě mají výhrady jak komunisté podporující kabinet, tak opozice.