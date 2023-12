Rektor Ševčíkovi vytýká podle něj nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad Ševčíkových veřejných vyjádření je podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Dvořák řekl, že kdyby Ševčíka neodvolal, mělo by to pro školu mnohem závažnější dopady. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory.

Ševčík řekl, že neodmítl odvolání převzít. „Já jsem pouze požádal pana rektora, aby postupoval standardní cestou. To znamená, aby mi to poslal poštou, nebo ať mně to pošle datovou schránkou. Vždyť nic jiného po něm nechci,“ uvedl Ševčík. Dodal, že bude spolupracovat s právníky, aby se situace napravila, a bude se bránit soudní cestou. Dvořák k tomu poznamenal, že na to má Ševčík právo.

Rektor již dříve žádost o odvolání Ševčíka zdůvodňoval také jeho účastí na protivládní demonstraci letos v březnu na pražském Václavském náměstí. U incidentu u Národního muzea, kde se po skončení protestu část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, zasahovala policie. Ševčík tvrdí, že byl na místě proto, že pomáhal zraněnému.

„Jsem si vědom také rizik, která jsou s tímto rozhodnutím spojena, ale jsem přesvědčen, že pokud bych rozhodnutí o odvolání neučinil, mělo by to pro Vysokou školu ekonomickou v Praze mnohem závažnější dopady,“ řekl Dvořák. Dodal, že se řídil svým svědomím a povinností hájit zájmy univerzity.

Pravomoci děkana bude ve chvíli, kdy odvolání nabyde právní moci, vykonávat současná statutární zástupkyně děkana. Činnost fakulty bude pokračovat a studium bude podle Dvořáka plně zajištěné. Uvedl, že je připraven spolupracovat s akademickým senátem fakulty, nového děkana by chtěl jmenovat v co nejkratší možné době.

Senát VŠE posvětil odvolání Ševčíka už letos v červnu. Po jeho odvolání volali i mnozí studenti fakulty. Trojnásobný děkan Národohospodářské fakulty, který se do této funkce poprvé dostal v roce 2010, si již v minulosti prošel řadou kontroverzních kauz. Do popředí se dostala například ta, kdy údajně se zapnutým modrým majáčkem předjel kolonu na dálnici D5.

Měl také spory s některými vyučujícími a část z nich z fakulty odešla nebo jim nebyla prodloužena smlouva, jak na svém twitterovém účtu upozornil ekonom Libor Dušek, který na fakultě v minulosti sám působil. Ševčík v minulosti působil také jako ekonomický expert hnutí Trikolora.