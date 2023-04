Ševčík stále zůstává děkanem na VŠE. Jsme pro smích, říkají studenti | e15.cz

„Atmosféra mezi studenty a učiteli ostatních fakult není dobrá. Čeho si já osobně všímám, je reputace NF mezi studenty ostatních fakult VŠE, kdy si z nás všichni dělají vtipy a jsme ostatním jen pro smích,“ říká Tuan Anh Nghiem, student třetího ročníku NF.

Dlouhodobá nespokojenost z řad studentů zaznívá i z úst studenta třetího ročníku NF Jakuba Kuneše, který se sám v minulosti snažil Ševčíkovi odporovat přímo na jeho přednáškách. Kuneš reagoval například na to, když Ševčík šířil dezinformace o „covidismu“ či zlehčoval válečnou situaci na Ukrajině.

Partneři školy dávají ruce pryč od Ševčíka, nikoli od studentů

„Bohužel to podle mého neovlivňuje jen studenty a absolventy Národohospodářské fakulty, ale akademickou obec celé VŠE. I sám rektor VŠE přiznal, že Ševčíkovo chování má negativní dopad nejen na studenty a absolventy, ale i na obchodní partnery a zaměstnance,“ říká Kuneš.

V této souvislosti například společnost Ernst & Young (EY), která patří do takzvané „velké čtyřky“ v oblasti finančního poradenství a je jedním z předních zaměstnavatelů absolventů VŠE, neprodloužila Národohospodářské fakultě smlouvu o spolupráci na další roky. Další ze společností „velké čtyřky“ PwC zatím o ukončení partnerství neuvažuje.

„Naše partnerství s VŠE nespočívá ve sponzoringu jednoho konkrétního představitele, ale v tom, že finančně či prostřednictvím know-how pomáháme k rozvoji studentům školy, která je nejčastější almou mater našich stávajících i nastupujících kolegů. Ctíme akademickou svobodu a věříme v kompetenci institucí v čele s rektorem a akademickými senáty vnitřní záležitosti univerzity řešit,“ říká Martina Kučová, personální ředitelka PwC Česká republika.

K tomuto komentáři se příklání i Petr Paseka, tiskový mluvčí Grant Thornton, dalšího z partnerů NF VŠE. „Kauzy pana děkana Miroslava Ševčíka i jejich dopady samozřejmě vnímáme, naši letitou podporu Vysoké školy ekonomické v Praze kvůli nim ale přerušit nehodláme. VŠE pokládáme za garanta kvalitního vzdělávání a naše přesvědčení, že patří mezi nejlepší ekonomické univerzity ve střední a východní Evropě, se nemění.“

K otázce sponzoringu se vyjádřil i samotný děkan Miroslav Ševčík: „Národohospodářské fakultě byl v minulých dnech nabídnut sponzorský dar v nemalé výši. Vzhledem k tomu, že v darovací smlouvě tento nový sponzor ale přímo uvedl mé jméno a mé dosavadní působení v roli děkana fakulty, rektor Petr Dvořák ji odmítl podepsat. Reálně se tak pokouší zabránit sponzorování našich studentů.“ Rektora Petra Dvořáka redakce E15 kontaktovala, aby se mohl ke stávající situaci sám vyjádřit, ale dotaz zůstal bez reakce.

Fakultní senát má Ševčík pod palcem

Že je Ševčík propojen s řadou členů akademického senátu, nejen z řad pedagogů, ale i studentů, potvrzuje dále student Kuneš. „Pro popis aktuální situace je nejpřiléhavější termín ‚mocenská pevnost‘. Nejedná se však jen o vazby na členy akademického senátu Národohospodářské fakulty. Pojí jej silná vazba nejen na značnou část pedagogů, ale i na některé obyčejné studenty. V případě, že tam takovéto vazby existují, nemůže být nikdo překvapený, že akademický senát NF Ševčíka z postu děkana odvolávat určitě nebude,“ říká Kuneš.

Dva senátoři se ve fakultním senátu ale přeci jen našli a na začátku dubna hlasovali pro odvolání Miroslava Ševčíka z postu děkana NF. Oba jsou zástupci z řad studentů. Petra Hrabová, studentka třetího ročníku, otevřeně kritizovala postoje a názory děkana Ševčíka již v minulosti. Michal Mec, student doktorského studia, se rozhodl svoje oficiální prohlášení zveřejnit až po skončení zasedání fakultního senátu.

„Dostali jsme materiály k jeho předmětu, kde ve finále pořád mluvil o tom, co se mu nelíbí, a vlastně to byla shrnutá tříhodinová přednáška jenom o jeho názorech. Takže to nebylo objektivní,“ říká jako jeden z důvodů pro svou volbu členka akademického senátu NF Hrabová.

Na otázku, zda má být prostor na akademické půdě pro osobní názory a jestli je vhodné je prezentovat na oficiálních materiálech fakulty, odpověděl další člen fakultního senátu Michal Mec: „Ano, na akademické půdě musí být umožněna prezentace všech názorů. Tyto názory by ale měly být podloženy relevantními vědeckými pracemi nebo vědeckými metodami. Názory podložené konspirací nebo dezinformací a prezentované na akademické půdě nesmí být vědeckou obcí (tedy i studenty) akceptovány.“

Budoucnost VŠE v mlze

„Rektor univerzity si myslí, že situace se zlepší, protože pan docent Ševčík nebude zastávat vedoucí pozici. Já tento názor nesdílím. Jeho osoba je od roku 2010 konstantně v médiích vidět více než jakýkoli jiný zaměstnanec VŠE. A to, že nebude zastávat pozici děkana, neznamená, že jako vedoucí katedry bude méně na očích, pokud hodlá nadále pokračovat ve veřejném vystupování, jak činil do konce roku 2022,“ dodává Mec. Dle jeho slov tedy sesazení Ševčíka z postu děkana fakulty problém VŠE se nevyřeší.

Poslední senátor zvolený z řad studentů Marek Koten, jenž byl v minulosti kritizovaný za své vazby na Trikoloru, které dělal Ševčík ekonomického experta, se vyjádřil k názorům děkana Ševčíka na akademické půdě: „Od toho ta svobodná akademická půda existuje, aby na ní docházelo ke střetu odlišných názorů. Naše fakulta je toho jasným důkazem,“ říká Koten.

O tom, kdy proběhne hlasování o odvolání Ševčíka, nejsou dosud žádné informace. Zasedání celoškolského senátu proběhlo v pondělí, ale Ševčík v jeho programu nebyl.

Na pódiu vedle dezinformátorů, které Ševčík neznal

Celá kauza začala před více nežrokem, když se médii začala šířit informace, že tehdy ještě proděkan NF VŠE Miroslav Ševčík na svých přednáškách, ale i při veřejném vystupování otevřeně hájil ruského prezidenta Putina a zpochybňoval například vakcíny proti onemocnění covid-19 na základě nepodložených konspiračních teorií. Loni v červnu byl zvolen děkanem Národohospodářské fakulty VŠE. Následně se účastnil několika protivládních demonstrací, na kterých aktivně vystupoval například po boku nacionalisty Tomáš Ortela a aktivisty české dezinformační scény Ladislava Vrábela, o kterém sám Ševčík na setkání studentů NF s rektorem VŠE v polovině března tvrdil, že ho nezná, ale i když netušil, o koho jde, přijal pozvání na vystoupení na jeho demonstraci.

Tuto informaci E15 rovněž potvrdil student Kuneš: „Děkan Ševčík se při diskusi se studenty vyjádřil v tom smyslu, že ačkoliv se účastnil demonstrací Ladislava Vrábela, tak o tomto člověku nic nevěděl a Tomáše Ortela, vedle kterého stál na pódiu, vůbec nezná a neví, kdo to je. Působilo to tak, jako kdyby tehdy vlastně šel jen okolo.“

Vše vyvrcholilo 11. března, když šel děkan Ševčík podle svých slov náhodou kolem Národního muzea v Praze a připletl se do střetu demonstrantů s policií při pokusu odstranit ukrajinskou vlajku z fasády budovy. Následně se prokázalo, že spolu s Ševčíkem tam byl také tiskový mluvčí NF Daniel Váňa, který následně sám přiznal, že on osobně tam nebyl náhodou. Rektor Petr Dvořák se pokusil s děkanem domluvit a vyzval ho k rezignaci, kterou ovšem Ševčík odmítl. Následovala studentská demonstrace, na které zástupci studentů přednesli své názory na celou kauzu za přítomnosti několika stovek studentů ze všech fakult, novinářů, ale i podpůrců Ševčíka s českými vlajkami a ruskou trikolorou na čepici.