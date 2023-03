VŠE trápí kauzy Miroslava Ševčíka. Úspěšní absolventi chtějí, ať skončí | e15.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze se vypořádává s výroky a událostmi okolo děkana národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Jeho další působení na škole se aktuálně řeší hlavně kvůli Ševčíkově vystoupení na nedávném protivládním protestu, kde se po skončení demonstrace část lidí snažila z budovy Národního muzea odstranit ukrajinskou vlajku. Rektor VŠE Petr Dvořák proto chce Ševčíka odvolat a řada absolventů jej v tom podporuje. „Je to evidentně člověk s extremistickými názory, podporuje dezinformační scénu a je ostudou pro celou VŠE,“ říká šéf Heureka Group Tomáš Braverman. Tiskový tajemník fakulty však tvrdí, že Ševčíkovi chodí od jiných absolventů i slova podpory.

Spojení jména děkana fakulty s celou školou vnímá řada byznysově úspěšných absolventů negativně. Braverman, který na VŠE vystudoval fakultu mezinárodních vztahů, doufá, že Ševčík ve funkci brzy skončí. „Jeho zdůvodněním a výmluvám nevěřím, přijdou mi směšná. Děsím se, co všechno učí mladé lidi na svých přednáškách,“ vysvětluje.

Naráží také na problém výrazné nezávislosti fakult. „Chápu, že je potřeba mít na akademické půdě částečnou nezávislost fakult a systém omezující možnost zneužití moci, ale na druhou stranu musí přece existovat proces na odovolání děkana v případech, jako je tento,“ popisuje Braverman.

A řešení by skutečně brzy přijít mohlo. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) již avizoval, že by chystaná novela vysokoškolského zákona měla posílit kompetence rektorů. Ti totiž nyní za školu zodpovídají, ale nemají dostatečné nástroje k tomu, aby ji mohli efektivně řídit. Zejména ve chvíli, kdy se jim postaví akademické senáty jednotlivých fakult, jako je tomu v případě VŠE.

Petr Šmíd, který také absolvoval fakultu mezinárodních vztahů a nyní pracuje jako marketingový ředitel ve společnosti Google pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, s názory Ševčíka také zásadně nesouhlasí.

„Jsem přesvědčený, že tyto názory nereprezentují výraznou část studentů, zaměstnanců ani vedení VŠE. Tím pádem mě velice mrzí, že je VŠE kvůli osobním názorům a aktivitám pana Ševčíka spojovaná s vystoupeními extrémních skupin, které podle mě nejednají v zájmu ČR. Myslím, že je to právě jeho funkce děkana fakulty, která toto spojení podporuje,“ vysvětluje.

Dodává navíc, že vedení VŠE plně podporuje, pokud se rektor vydá oficiální cestou k Ševčíkovu odvolání. I když doufá, že se děkan stále ještě rozhodne odstoupit sám, protože by tím výrazně celou situaci zjednodušil.

Otevřený dopis děkanu Ševčíkovi, aby odstoupil, protože poškozuje prestiž studia studentů i absolventů v očích veřejnosti, podepsalo téměř dva tisíce absolventů. K podpisu vyzvala na svém účtu LinkedIn i členka představenstva ředitelů ČSOB a absolventka VŠE Michaela Bauer. „Pokud i vám není jedno, jak kvalitní národohospodáře bude naše školství ,chrlit‘, můžete odkazu také využít. I díky působení pana děkana má tato fakulta vůbec největší odliv zájemců o studium a stejně tak probíhá exodus zejména mladších, na západních univerzitách vzdělaných vyučujících,“ píše.

Ve středu ale naopak na národohospodářskou fakultu dorazil dopis od některých absolventů pro setrvání děkana Ševčíka, tvrdí tiskový tajemník fakulty Daniel Váňa. „Dnes jsme dostali dopis podepsaný absolventy VŠE, kteří přednášejí o energetice po celé Evropě, jsou poradci velkých energetických firem a tak dále ohledně kariéry jsou extrémně úspěšní,“ zareagoval Váňa pro E15 na dotaz, jak se fakulta staví k záporným postojům úspěšných absolventů.

V dopise podporují děkana a jeho vyjadřování k problémům české ekonomiky z odborného hlediska a zdůrazňují, že mediální výstupy považují za účelové odvádění pozornosti. „Odborné názory děkana Ševčíka plně souznějí s Evropskou komisí,“ píší podle tiskového tajemníka fakulty absolventi v dopise, na dotaz E15 ale odmítl jména těchto absolventů zmínit.

Vznikl také otevřený dopis pro setrvání Ševčíka ve funkci děkana s názvem Nechte učit Ševčíka. Šíří ho Parlamentní listy a podepsali se pod něj například poslanec Jaroslav Bašta (SPD), předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová nebo i Jindřich Rajchl. Ten dříve také působil v hnutí Trikolora a nyní patří k jedné z hlavních tváří dezinformační scény.

Mluvčí VŠE Věra Koukalová však zdůrazňuje, že jim řada úspěšných absolventů v návaznosti na kauzy děkana Ševčíka odmítla svoje vystoupení v rámci homecomingu, tedy akce, která se chystala na červen a měli se v rámci ní absolventi školy potkat. „Někteří se za nás prostě stydí. Přišla nám zpětná vazba, že dokud bude ve škole Ševčík, na akci nepřijdou. Někteří speakeři, a to dokonce i speakeři za národohospodářskou fakultu, nám také odřekli účast, takže jsme se rozhodli akci přesunout z června na říjen,“ popisuje Koukalová.

Loni v dubnu znovuzvolený děkan národohospodářské fakulty, který se do této funkce poprvé dostal v roce 2010, si již v minulosti prošel řadou kontroverzních kauz. Do popředí se dostala situace, kdy se zapnutým modrým majáčkem předjel kolonu na dálnici D5. Měl také spory s některými vyučujícími a část z nich z fakulty odešla nebo jim nebyla prodloužena smlouva. Jak ve svém twitterovém vlákně upozorňuje ekonom Libor Dušek, který na fakultě v minulosti působil, vlny odchodů akademiků se opakovaly dokonce třikrát.

Situace se začala opět více řešit na podzim minulého roku, kdy se Ševčík opakovaně zúčastnil proruských demonstrací. Již tehdy vydal rektor prohlášení, ve kterém zdůraznil, že jakékoli veřejné vystoupení děkana fakulty, ať je učiněno kdekoliv a kdykoliv, nelze dost dobře oddělit od jeho funkce. „Pokud je někdo děkanem, je jím 24 hodin denně,“ zaznělo v prohlášení.

V sobotu 11. března se ale Ševčík podle fotografiií zúčastnil demonstrace s názvem Česko proti bídě, kterou svolal Jindřich Rajchl. Ševčík tvrdí, že se na ní ocitl náhodou cestou z oběda v restauraci a u Národního muzea pouze pomáhal zraněnému.

Rektor VŠE všechna kontroverzní vystoupení řešil s děkanem opakovaně s příslibem toho, že podobné situace již nenastanou. Dvořák dlouho s návrhem na odstoupení znovuzvoleného děkana váhal, protože jej volí vždy akademický senát příslušné fakulty. Ten Ševčíka zvolil v tehdejším složení jednohlasně.

Po těchto událostech se však též těleso již rozhodlo Ševčíka vyzvat k rezignaci na funkci děkana. „Vzhledem k tomu, že to gradovalo nějakým způsobem, tak teď přišla ta doba, kdy už před tím nejde dál ustupovat. Pan děkan rektora několikrát ujistil, že už tyhle činnosti provozovat nebude, a pokaždé to porušil. Ve chvíli, kdy byl ve střetu s ozbrojenými složkami, se to již dostalo za hranu,“ řekla mluvčí školy.

Redakce E15 se pokoušela se Ševčíkem spojit, jeho oficiální telefon však nejdříve zvedla tajemnice fakulty a poté ho předala tiskovému tajemníkovi.

Děkan prozatím možnosti sám odstoupit nevyužil, rektor proto vyzval senát národohospodářské fakulty, aby se urychleně mimořádně sešel. Pro vedení školy by cesta, kdy děkana odvolá přímo fakultní senát, byla nejsnazší. „Nejlegálnější cestou je podle vysokoškolského zákona odvolání děkana fakultním senátem. V otázce odvolání děkana rektorem je zákon poměrně vágní a záležitost by tak pravděpodobně skončila u soudu,“ řekla mluvčí školy.

Na to, zda by se Ševčík případně soudil, nechtěl tiskový mluvčí národohospodářské fakulty odpovídat. „Nebudeme na tohle odpovídat, protože necháváme příběh dojít. Předjímáme události, zatím to v tomhle období není relevantní, navíc opravdu není důvod k odvolání,“ řekl.

Zasedání akademického senátu národohospodářské fakulty se však v nejbližších dnech neuskuteční. Schůze ještě ani nebyla svolána, po jejím vypsání může zasedání proběhnout až po měsíci. Pro srovnání, že se jedná o abnormálně dlouhou dobu, celoškolský akademický senát se takto může sejít po týdnu. Výsledek jednání fakultního senátu může ještě s kartami vedení značně zamíchat.

I v případě, že ale fakultní senát děkana neodvolá, rektor avizoval, že vše předloží na celoškolský senát a ten bude o jeho odvolání z funkce hlasovat. „Většina studentských senátorů bude dle mých informací pro odvolání, ale nemůžu mluvit za většinu celého senátu, ještě jsem s nimi o tom nemluvil, navíc to v tuto chvíli ani není předložené,“ řekl místopředseda celoškolského senátu VŠE Lukáš Hulínský.