Rok 2020: Boom životní úrovně mírně ochabne | E15.cz

Firmy, jejichž byznys přešel varem, se budou zdráhat ještě přidávat. Naopak ceny v průměru porostou zhruba stejným tempem jako loni, tedy o necelá dvě a půl procenta. Lidé tak budou dále bohatnout, ovšem mírněji než dříve.

„Občané si v minulých letech zvykli na nadprůměrný růst mezd. Ten je však z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Mzdy totiž rostou rychleji než ceny a zároveň se výrazně nezvyšuje produktivita práce,“ vysvětluje analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. „Platy rostou na úkor firemních zisků. Proto lze očekávat, že letos pravděpodobně nebudeme svědky srovnatelného a plošného růstu mezd,“ dodává. Na vrcholu růstu životní úrovně v roce 2017 přitom reálná kupní síla rostla meziročně v průměru téměř o šest procent.

Záleží na oboru

Kupní síla však neporoste napříč hospodářstvím. Stagnovat bude podle ekonomů v těžebním průmyslu, hutnictví nebo v automobilovém průmyslu včetně subdodavatelů. Růst životní úrovně bude prozatím jistit velmi nízká úroveň nezaměstnanosti. „Podíl nezaměstnaných osob v roce 2020 dosáhne 2,8 procenta. Na pracovním trhu však již nebude přibývat neobsazených pracovních míst. Nízká míra nezaměstnanosti bude dál tlačit na růst mezd,“ dodává ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Během příštích let má růst životní úrovně dál ochabovat.

„Nominální mzdy i inflace budou svou dynamiku zvolňovat, a s tím bude zpomalovat i růst reálných mezd,“ říká ekonom banky UniCredit Jiří Pour. V příštích několika letech podle něho růst kupní síly zpomalí až na 2,5 procenta ročně. „Může to korigovat spotřebitelská očekávání, což by se reálně projevilo zvláště ve zbytných segmentech spotřebitelského koše,“ říká ekonom České spořitelny a člen evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. „V důsledku by se i mohl zastavit překotný růst cen nemovitostí a jejich vývoj by mohl přejít do normálnějšího módu,“ dodává Zahradník.

Rok, kdy se oddělí zrno od plev

Letošní rok zároveň může naplno otestovat vitalitu domácího byznysu, který několik let rostl na české poměry poměrně rychle. Slábnoucí tempo hospodářského růstu firmám uzme zakázky, a tak naplno odhalí schopnost byznysmenů poprat se s horšími časy. Ty podle ekonomů bezesporu nastanou, když ekonomika letos zhruba o pětinu zpomalí svůj růst. O konečném skóre hospodářství se ale rozhodne za česko-německou hranicí.

Stop mzdovému růstu u subdodavatelů

„Na rozdíl od předchozích let se růst nebude týkat všech okolo nás. Obory, které zůstaly závislé na levné práci, budou mít stále větší problém vyrovnat se s dalším růstem mzdových nákladů,“ uvádí ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Napětí poroste primárně v průmyslu, od něhož analytici očekávají víceméně stagnaci. Soumrak růstu výdělků může nastat v řadách dodavatelů automobilek, a to zejména kvůli ochlazení odvětví a také posunu jeho orientace od spalovacích motorů k elektrickým pohonům. Stín těchto problémů může dopadnout také na strojírenský či elektrotechnický průmysl.

„Budou se výrazněji prohlubovat rozdíly mezi úspěšnými a méně úspěšnými odvětvími a firmami,“ uvádí partner poradenské společnosti EY Jan Fanta. „Firmy, které v posledních letech jely pouhou setrvačností, aniž se snažily posunout technologicky, zvýšit produktivitu práce, a hlavně rozšířit portfolio, ať už výrobků, či zákazníků, mohou velmi silně narazit v případě, že se právě jejich hlavní produkt nebo zákazník dostanou do problémů,“ dodává Fanta.

Nejisté výhledy

Ekonomové se shodují, že letošní rok bude ve znamení zhruba dvouprocentního růstu ekonomiky, meziročně tedy bude zhruba o půl procentního bodu pomalejší. Prognózy pro letošek jsou přitom příznivější, než ještě zhruba o kvartál dříve, kdy se nad Českem podstatně hrozivěji vznášel stín německé recese. Vývoj však zůstává nevyzpytatelný.

„Výhled tuzemské ekonomiky na letošní rok jsme loni měnili vícekrát. Naše výhledy se pohybovaly v rozpětí 1,4 až 2,2 procenta, momentálně odhadujeme 1,9 procenta,“ říká ekonom banky UniCredit Pavel Sobíšek.