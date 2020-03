Růst české ekonomiky nedosáhne dvou procent, odhaduje rozpočtová rada | E15.cz

Tempo růstu české ekonomiky bude v letošním roce zřejmě nižší než dosud odhadovaná dvě procenta. A to i v případě, že by došlo k rychlému zotavení Číny, která je zasažena epidemií koronaviru. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletní zprávy o stavu veřejných financí, kterou zveřejnila Národní rozpočtová rada (NRR).

Ministerstvo financí počítá v únorové makroekonomické prognóze s růstem ekonomiky v letošním roce na dvou procentech. Zároveň ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v rozhovoru pro agenturu Bloomberg na konci února uvedla, že je připravena, pokud bude HDP menší než dvě procenta, zvýšit schodek rozpočtu.

„I při zotavení Číny už během druhého až třetího čtvrtletí 2020 ale nelze čekat, že celoroční růst českého HDP dosáhne v současnosti odhadované úrovně dvou procent. V případě dlouhodobějších a silnějších dopadů na ekonomiku bude v příštích měsících potřeba odhady nadále revidovat,“ uvedla rada.

Rada dále upozornila, že zpomalení růstu ekonomiky nepříznivě ovlivní letošní výsledek hospodaření sektoru veřejných institucí. „Zpomalení zahraniční poptávky a exportu se postupně může přelít i do domácí poptávky a následně oslabit meziroční tempo růstu daňových příjmů,“ uvedla rada. MF letos očekává podle odhadů z počátku února saldo veřejných financí vyrovnané.

Navíc podle rady negativně ovlivní příjmy rozpočtu pravděpodobný výpadek příjmů z digitální daně za zhruba dvě miliardy korun. Schillerová nedávno oznámila, že nově zaváděná digitální daň by mohla platit o půl roku později, tedy až od příštího roku, a její sazba by mohla klesnout z navrhovaných sedmi procent na pět procent. „Potvrzuje se tak potřebnost dodržování principu, že návrh rozpočtu má respektovat pouze platné zákony,“ upozornila rada.

Další výpadek u příjmů za zhruba sedm miliard korun může podle NRR přinést i posunutí termínu aukcí kmitočtů k sítím 5G. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním.

Celkově nastavení rozpočtové politiky pro letošní rok rada hodnotí jako neutrální, což lze považovat vzhledem k aktuální pozici v hospodářském cyklu, situaci na trhu práce i vývoji inflace za vhodné. Zároveň ale rada upozornila, že by vláda měla mít k dispozici sadu opatření, které by bylo možné použít ke stabilizaci poptávky, pokud by se situace v zahraničí nebo v tuzemsku významně zkomplikovala. „Především by jejich případná implementace měla být relativně rychlá a dále by měla směřovat do posílení poptávky v odvětvích náročných na pracovní sílu,“ uvedla rada.

Rada také upozornila, že řešení krátkodobých problémů by nemělo překrýt přetrvávající dlouhodobé nerovnováhy veřejných financí vyplývající z probíhající demografické změny. „Diskuse o úpravách penzijního systému by měla pokračovat,“ uvedla rada.