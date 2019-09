Kauza Čapí hnízdo: Státní zástupce zrušil stíhání | E15.cz

Státní zástupci loni zastavili stíhání 814 lidí, což představovalo zhruba jedno procento ze všech obviněných. Uvedll to mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Doplnil, že NSZ nedisponuje statistikami k tomu, v kolika procentech státní zástupce zastavil stíhání ještě před policejním návrhem na podání obžaloby, a v kolika až po něm. Zastavit stíhání lze pouze z důvodů, které přesně vymezuje trestní řád - například pokud se daný skutek nepochybně nestal, pokud tento skutek není trestným činem nebo jestliže není prokázáno, že skutek spáchal obviněný. Mezi dalšími možnými důvody je nepřípustnost stíhání - mimo jiné proto, že je promlčené. Výroční zpráva NSZ za loňský rok uvádí, že státní zástupci loni zastavili stíhání proti celkem 4153 obviněným, což bylo o 300 více než předloni. Toto číslo představuje zhruba 11 procent všech stíhaných. Zahrnuje ovšem nejenom "klasické" výše popsané zastavení stíhání u 814 lidí, ale také tzv. narovnání a podmíněné zastavení, které vyžadují, aby se obviněný přiznal. Vyšší mzdy jsou nesmysl, Češi si je nezaslouží, řekl exprezident Klaus S Šarochovým rozhodnutím se nyní seznamuje jeho nadřízený, šéf pražského městského státního zastupitelství. V případě, že by měl jiný právní názor, může Šarochovi pokynem uložit, aby rozhodl jinak. Pokud by bylo stíhání pravomocně zastaveno, do věci se může v tříměsíční lhůtě vložit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Trestní řád mu umožňuje rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci. Podle výroční zprávy NSZ loni takto Zeman dostal k přezkoumání celkem 1007 usnesení a zrušil jich 35. Předloni byla situace obdobná: usnesení dostal 1047, zrušil jich 32. Zpráva uvádí, že při posuzování využití tohoto mimořádného kasačního oprávnění "se vždy zvažuje i účelnost takového rozhodnutí pro další řízení a postavení obviněného". Jestliže nejvyšší státní zástupce zruší usnesení o zastavení stíhání, v řízení dál pokračuje dozorový státní zástupce. Právní názor nejvyššího státního zástupce je pro něj závazný.