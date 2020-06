Schillerová chtěla během stavu nouze zrušit část slev na jízdném. Nakonec od toho tiše couvla | E15.cz

Ministerstvo financí zdůvodňuje ústup od slibu tím, že se kvůli nouzovému stavu stejně cestovalo méně. Stát na kompenzace dopravcům vydá letos méně než plánovaných šest miliard – zatím počítá s úsporou 1,5 miliardy korun.

Od začátku roku do poloviny června vydalo ministerstvo dopravy na kompenzacích 1,8 miliardy korun. Jak to ale bude vypadat příští rok, kdy by se měl stav dostat do normálu, není jisté.

„Systém slev prozatím zůstává nezměněn a nebyl předložen žádný konkrétní návrh na jejich zrušení či omezení,“ potvrdil mluvčí rezortu financí Tomáš Weiss. „V budoucnu nicméně nelze takový krok vyloučit. Při přípravě rozpočtu na rok 2021 budeme posuzovat všechny výdaje státního rozpočtu včetně výdajů na slevy z jízdného,“ dodal.

Samotná Schillerová ale o rušení už neuvažuje. „Zachování slev považuji s ohledem na aktuální situaci za velmi pravděpodobné,“ řekla ministryně deníku E15. „Přispívají k lepší životní úrovni seniorů a rodin s dětmi dojíždějícími do škol, napomáhají tuzemskému cestovnímu ruchu a podporují i oblast dopravy jako důležité složky národního hospodářství,“ dodala.

Ještě před krizí náklady na kompenzace dopravcům měsíc od měsíce rostly. Stát dokonce musel zastropovat ceny jízdenek, protože někteří dopravci systém zneužívali a uměle navyšovali ceny. Slev využívají častěji studenti, kteří kupují 75 procent státem dotovaných jízdenek.

Koaliční sociální demokraté také trvají na tom, aby dotace pokračovaly. „Slevy na jízdném podporujeme, protože pomáhají nízkopříjmovým domácnostem, tedy rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a seniorům,“ řekla deníku E15 ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Opoziční pravicové strany systém kritizují, podle nich si to Česko, které bude mít letos rekordní schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun, nemůže dovolit. „Jestliže teď míříme ke stomiliardovým dluhům, tak je naprosto nesmyslné, abychom části občanů z dluhu propláceli cesty vlakem nebo autobusem,“ řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která navrhne při jednání o rozpočtu na příští rok slevy zrušit.