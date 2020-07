Schwarzenberg už nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny | E15.cz

„Já už v příštích volbách nenastoupím, dneska už jsem nejstarší poslanec a opravdu prastarý dědek,“ řekl Schwarzenberg v rozhovoru pro Prostor X.

Karel Schwarzenberg říká, že ho práce ve sněmovně pořád baví, i když je to už tragikomedie. Přiznává, že na posledních mimořádných zasedáních o rozpočtu nebo koronaviru nebyl přítomen, protože to pro něj nemělo smysl. Premiér Babiš si totiž podle něj s komunisty a dalšími partnery prohlasoval, co chtěl. „Budu to jenom pozorovat a komentovat, ale už nebudu kandidovat,“ uvedl Schwarzenberg.

TOP 09 pod vedením Markéty Pekarové Adamové posiluje a jde správným směrem, míní Schwarzenberg. Je v lepší kondici než za minulého vedení. Miroslav Kalousek si podle Schwarzenberga škodil zčásti sám.

Kalousek v České televizi v neděli řekl, že v příštích volbách do Poslanecké sněmovny nemá žádné ambice. Chce jednat o vytvoření předvolebního bloku stran, který by ve volbách příští rok uspěl. Dosavadní snahy nepřinesly výsledky podle něho i kvůli osobním ambicím stranických přestavitelů.