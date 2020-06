Schodek rozpočtu půl bilionu nemusí být konečný. Poslanci chtějí změny | E15.cz

„Může se stát, že výsledný schodek nakonec může být i vyšší než navržených 500 miliard,“ upozornil poslanec a exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), podle kterého mohou tentokrát poslanci navrhovat přidání peněz na různé účely bez toho, aby uvedli, odkud peníze vezmou. Běžne se peníze mohou přesouvat jen mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu.

TOP 09 stejně jako ODS žádné pozměňovací návrhy nepředloží. „Podpoříme všechny, které povedou ke snížení výdajů, nepodpoříme žádný, který by vedl k jejich zvýšení,“ řekl Kalousek. „Ten zákon se nedá napravit,“ podotkl poslanec Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého by vláda měla předložit audit výdajů státu.

O návrzích se bude rozhodovat příští středu při závěrečném třetím čtení rozpočtu, ještě předtím je projedná rozpočtový výbor. Na rozdíl od kolegů z ODS a TOP 09 připravily ostatní opoziční strany desítky návrhů.

Největší šanci mají ty od komunistů, kteří jimi podmínili svůj souhlas s rozpočtem. Komunisté už předjednali s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), že se přesune 1,25 miliardy korun na odměny pro zdravotníky za práci v době pandemie, další půlmiliarda má jít pro zdravotní sestry v sociálních službách.

Lidovci chtějí přidat důchodcům 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, nebo posílit výstavbu obecních bytů, což by dohromady přišlo na osm miliard. Kromě toho by vláda podle šéfa strany Mariana Jurečky měla z rozpočtu vyplatit pracujícím rodičům jednorázový příspěvek pět tisíc korun za každé dítě, což by vyšlo na 11 miliard korun.

Piráti navrhují snížit schodek o 11, 16 nebo 25 miliard korun. V navrhovaném rozpočtu není podle poslanec Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) u zhruba 57 miliard korun jasné jejich využití. „Tam vidíme velký prostor pro úspory,“ řekl.

K úsporám dokonce vyzval i jeden z vládních poslanců Václav Votava (ČSSD). „Nemluvím o tupých škrtech, ale o posouzení, zda některé provozní výdaje jsou opravdu v této době nezbytné,“ řekl Votava. „O snížení rezervy a výdajů neuvažujeme,“ reagovala Schillerová.

Pozměňovací návrh připravil i sám Babiš, který tím narychlo rozdělil do jednotlivých kapitol část rozpočtové rezervy, která byla původně navrhovaná ve výši 137 miliard korun. To bylo kritizováno jako bianco šek pro vládu.