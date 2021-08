Šéf BIS Koudelka odmítl Zemanovo obvinění z odposlechů | E15.cz

„Také bylo jasně řečeno, že ze strany předsedy vlády na plukovníka Koudelku nebyl vyvíjen žádný nátlak, který by se týkal uvedených kauz, ale v podstatě ani žádných jiných,“ doplnil Bělobrádek znění usnesení. Zástupce hnutí ANO v komisi Robert Králíček zdůraznil, že premiér Andrej Babiš (ANO) nevyvíjel tlak na Koudelku, aby zastavoval jakékoli operativní prověřování osob.

Prezident v neděli v rozhovoru pro Blesk obvinil ředitele BIS z toho, že před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Protože sám nemá telefon a využívá telefony spolupracovníků, týkají se podle Zemana odposlechy i jeho. Řekl také, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra, který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. Podle prezidenta u toho byl přítomen i jeho kancléř Vratislav Mynář. Babiš to v úterý popřel. „Mohu konstatovat, že jsou to tvrzení proti tvrzení na jedné straně premiéra a ředitele BIS a na druhé straně prezidenta,“ uvedl po jednání komise Bělobrádek.

Neexistují žádné indicie, že by BIS použila zpravodajskou techniku v rozporu se zákonem o BIS, konstatovala sněmovní komise.

Zasedání komise bylo uzavřené, mluvilo se na něm i o zákonném rámci odposlouchávání. Bělobrádek po uvedl, že pokud někdo z BIS požádá o odposlechy, povoluje to předseda senátu Vrchního soudu v Praze. V případě, že by na odposlouchávaném čísle byl zaznamenán hovor konkrétní osoby, který nesouvisí, je smazán. Povolení musí být písemné a týká se veškeré zpravodajské techniky. Povolení na odposlechy platí po čtyři měsíce, pak musí zpravodajci požádat znovu.

Uvedl také, že v případě, že zazní obvinění z úniku informací, tak BIS toto podezření prověřuje. „Ano, to zaznělo, že se to prověřuje,“ řekl.

Zeman je dlouhodobým kritikem BIS a Koudelky. Šéfa kontrarozvědky opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti a v řadě případů zpochybnil kvalitu práce BIS. Prezident usiloval o to, aby Koudelka v čele tajné služby nepokračoval, kabinet však Koudelku pověřil, aby BIS provizorně vedl i po 15. srpnu, kdy mu skončil mandát. Rozhodnutí by měla učinit až vláda, která vzejde z říjnových sněmovních voleb.