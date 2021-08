BIS odposlouchávala moje nejbližší okolí, tvrdí prezident Zeman | E15.cz

"Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě," řekl Zeman. Dodal, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. "Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují," uvedl Zeman. Doplnil, že věc do voleb nechtěl zveřejňovat za podmínky, že po 15. srpnu by Koudelka nepokračoval v čele BIS. Kabinet ho ale vedením kontrarozvědky pověřil do jmenování nového šéfa.

Prezident doplnil, že nějakou dobu čekal, aby se dozvěděl, zda se někdo z jeho okolí dopustil nějakého trestného činu, případně zda se Koudelka omluví. "Neomluvil se. Jak jsem řekl, odposlechy pokračovaly. To byla doba, kdy jsem požádal pana premiéra, aby pan Koudelku odvolal. Není možné, aby si šéf tajné služby vymyslel bez důkazů a bez důvodů, že bude odposlouchávat prakticky každého občana této země, který ho zrovna napadne," řekl.

BIS tento týden uvedla, že vždy postupuje striktně podle zákona. "Veškeré použití zpravodajské techniky podléhá souhlasu předsedy senátu vrchního soudu v Praze," sdělil v úterý ČTK mluvčí BIS Ladislav Štícha. Zeman dnes v rozhovoru zpochybnil, že takový souhlas byl vydán.

Tajná služba dnes na twitteru doplnila, že konkrétní Zemanovo tvrzení komentovat nebude. "Pokud má kdokoliv pochybnosti o činnosti BIS, může se obrátit na stálou komisi pro kontrolu činnost BIS," doplnila. Zeman komisi nedůvěřuje. "Nevěřím žádné parlamentní komisi. Uveďte mi případ, kdy parlamentní komise něco vyšetřila," konstatoval.

Zeman BIS a Koudelku dlouhodobě kritizuje, sněmovní komise naopak v posledních letech opakovaně práci BIS i jejího šéfa ocenila.

Na dotaz, zda mohou být odposloucháváni veřejní činitelé, Zeman uvedl, že se chystá sejít s jedním ústavním činitelem. "Abych se o jeho vydíratelnosti s ním pobavil, samozřejmě že vám to jméno neřeknu," Některý politici z odposlechů podle Zemana totiž na rozdíl od něj vydíratelní být mohou. "A pan Koudelka s nimi tedy může manipulovat," uvedl. Totéž se podle něj může týkat i lidí s významnými ekonomickými vazbami.

Prezident původně uvedl, že ho o odposleších informoval jeden vysoký důstojník kontrarozvědky. Další důkazy nemá. "Co byste chtěla víc, nehledě na to, že těch důstojníků bylo víc, konkrétně dva," řekl moderátorce. Odposlechy se netýkají jen Nejedlého. "BIS chce odposlouchávat a odposlouchává řadu dalších a dalších osob, Martin Nejedlý je z tohoto hlediska okrajová osoba," řekl.

Zeman prosazoval, aby Koudelka v čele BIS skončil s vypršením mandátu v polovině srpna. "Premiér zpočátku měl představu, že by pan Koudelka měl být odvolán. Dokonce o ní informoval ministra vnitra (Jana) Hamáčka (ČSSD). Na poslední chvíli poté, co pan Koudelka přijel na úřad vlády, tak náhle premiér změnil svůj názor," řekl prezident. Na dotaz nevyloučil, že mezi vydíratelné osoby patří Babiš. "Všichni kromě mě jsou potenciálně vydíratelní," doplnil.