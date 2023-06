Senát VŠE chce v pondělí posvětit odvolání Ševčíka. Brzdí ho ale ten fakultní | e15.cz

„Věřím, že většina senátorů je pro udělení souhlasu s odvoláním děkana Ševčíka, a to i vzhledem k chování nejen jeho, ale i jeho bezprostředního okolí,“ řekl E15 jeden ze senátorů.

V pondělí zasedne celoškolský senát Vysoké školy ekonomické. Na programu má přitom jediný bod – vyslovení souhlasu s odvoláním děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka z funkce. Podle informací redakce E15 by skutečně senátoři pro jeho odvolání hlasovat mohli. Pokud by se tak opravdu stalo, rektorovi VŠE Petru Dvořákovi ale k finálnímu odvolání bude stále chybět vyjádření fakultního senátu.

Řada senátorů věří, že celoškolský senát rektorovi souhlas k odvolání děkana skutečně dá. „Osobně se domnívám, že by měl být senát konzistentní a rektora v této věci podpořit. Podpořil ho totiž již několikrát před tím,“ potvrdil senátor za Fakultu informatiky a statistiky Petr Mazouch. Zasedání je však svolané bez možnosti vzdáleného připojení, a on sám se tak obává, že někteří senátoři již měli naplánované cesty do zahraničí, které nelze jednoduše zrušit.

„Věřím, že většina senátorů je pro udělení souhlasu s odvoláním děkana Ševčíka, a to i vzhledem k chování nejen jeho, ale i jeho bezprostředního okolí,“ dodal jiný senátor, který si nepřál být jmenován. „Sled předešlých událostí jen ukazuje stále dokola, že reputace Vysoké školy ekonomické kvůli celé této kauze trpí,“ popisuje další ze senátorů.

Spekulovalo se, zda skutečně pondělní senát proběhne. Zasedání fakultního senátu Národohospodářské fakulty, které proběhlo ve středu a mělo se k otázce odvolání vyjádřit, totiž bylo přerušené. V pátek dopoledne pak navíc legislativní komise VŠE doporučila odsunutí schůze. „Pondělní zasedání AS VŠE proběhne podle plánu a bez změněného programu,“ potvrdila v pátek redakci E15 mluvčí VŠE Kateřina Pelouchová.

Podle senátorů Národohospodářské fakulty se totiž objevily „nové informace“. Jednání fakultního senátu by tak mělo pokračovat poté, co budou vyhotovena mimo jiné právní stanoviska k rizikům odvolání děkana v souvislosti s možným zásahem ministerstva a poté co se s novými podklady senátoři seznámí. Konkrétní termín tiskový tajemník fakulty Daniel Váňa nechce specifikovat, přerušené zasedání ale podle něj po splnění požadavků bude svoláno bez zbytečného odkladu.

„Jednání AS NF považuji za čistě obstrukční a účelové,“ shrnuje senátor celoškolského senátu Štěpán Staněk, to však Váňa rozporuje. Staněk neví, jak bude hlasovat zbytek celoškolského senátu, on sám ale odvolání podpoří. „Člověk, který veřejně vystupuje a jedná stylem, jakým to dělá docent Ševčík, nemá působit ve vedoucích pozicích vysoké školy,“ dodává Staněk.

Podle zákona o vysokých školách může rektor univerzity odvolat děkana z vlastního podnětu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Potřebuje k tomu vyjádření fakultního senátu a souhlas akademického senátu veřejné vysoké školy.

Fakt, že rektor potřebuje vyjádření fakulty, má zajišťovat autonomii fakult. „Ovšem v případě, že by fakultní senát proces cíleně mařil a obstruoval, takový protiprávní postup by zřejmě nemohl být chráněn vysokoškolským zákonem, tudíž by univerzitní orgány mohly v extrémním případě rozhodnout i bez jeho vyjádření,“ domnívá se oslovený právník, který si nepřál být jmenován.

Teoreticky by tak mohlo dojít k odvolání i bez vyjádření fakultního senátu, pokud ten měl dostatek času k projednání a vyjádření, a nevyužil ho. „Odvolání děkana je poměrně extrémní krok v situacích, kdy je nutné upřednostnit zájem vysoké školy i proti případnému zájmu fakulty, tudíž fakultní senát nemůže získat svým protiprávním mlčením právo veta. To samozřejmě platí, pokud je fakultnímu senátu poskytnut adekvátní čas se seznámit s podklady a rozhodovat,“ dodává právník.

Loni v dubnu znovuzvolený děkan Národohospodářské fakulty, který se do této funkce poprvé dostal v roce 2010, si již v minulosti prošel řadou kontroverzních kauz. Do popředí se dostala situace, kdy se zapnutým modrým majáčkem předjel kolonu na dálnici D5. Měl také spory s některými vyučujícími a část z nich z fakulty odešla nebo jim nebyla prodloužena smlouva.

Pozornost na sebe Ševčík opět strhl na podzim minulého roku, kdy se opakovaně zúčastnil proruských demonstrací. Již tehdy vydal rektor prohlášení, ve kterém zdůraznil, že jakékoli veřejné vystoupení děkana fakulty, ať je učiněno kdekoliv a kdykoliv, nelze dost dobře oddělit od jeho funkce. „Pokud je někdo děkanem, je jím 24 hodin denně,“ zaznělo v prohlášení.

V sobotu 11. března se ale Ševčík podle fotografiií zúčastnil demonstrace s názvem Česko proti bídě, kterou svolal Jindřich Rajchl. Ševčík tvrdí, že se na ní ocitl náhodou cestou z oběda v restauraci a u Národního muzea pouze pomáhal zraněnému.

Rektor VŠE všechna kontroverzní vystoupení řešil s děkanem opakovaně s příslibem toho, že podobné situace již nenastanou. Dvořák dlouho s návrhem na odstoupení znovuzvoleného děkana váhal, protože jej volí vždy akademický senát příslušné fakulty. Ten Ševčíka zvolil v tehdejším složení jednohlasně. Po těchto událostech se však rozhodl Ševčíka k rezignaci na funkci děkana vyzvat. Ten tak neučinil, celou záležitost tak rektor postoupil příslušným senátům.