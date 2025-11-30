Škrtat se bude muset už příští rok, míní Šťastný z Motoristů
- Člen rodící se vlády otevřeně hovoří o utahování opasků.
- Že může být rozpočet na příští rok nereálný, připouští i nominant na ministra školství Robert Plaga (ANO).
- O jaké sliby voliči přijdou?
V rozpočtu na příští rok se bude muset škrtat, šetřit na chodu státu, budou se hledat rezervy. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima to dnes řekl předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný. Podle poslance za ANO a nominanta na ministra školství Roberta Plagy je potřeba rozpočet nejprve zreálnit.
Poslanec a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že sestavní rozpočtu na příští rok bude zřejmě na příští vládě. "Když jsme viděli, co se dělo ve Sněmovně, nebudou schopní předložit žádný jiný návrh, než předložili. Ten je 'vyfejkovaný' kvůli předvolební kampani, aby tato vláda v demisi měla před voliči nějaký argument, že konsoliduje veřejné finance," uvedl. "Jsme připraveni připravit rozpočet co nejdříve, jsme ochotní v něm přistoupit ke škrtům," řekl v OVM předseda Motoristů Petr Macinka.
Sněmovna tento týden hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má 20 dní od rozhodnutí Sněmovny na úpravy.
Předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa dříve uvedl, že výdaje navrženého rozpočtu mohou být podceněny nejvýš o nízké desítky miliard korun. Hlavní mandatorní výdaje státního rozpočtu podle Skořepy zkontrolovala Národní rozpočtová rada a nenalezla u nich chyby. To, že by v rozpočtu chybělo téměř 100 miliard, odmítá také končící koalice.
Předseda lidovců a ministr zemědělství v demisi Marek Výborný uvedl, že vláda se k usnesení Sněmovny nějak postaví, první vážnou debatu už podle něj kabinet vedl tento týden. "Vrátíme ho tak, aby respektoval zákon. Zákon o rozpočtové odpovědnosti jasně definuje limit schodku 237 miliard," řekl. Odmítl, že by končící vláda do rozpočtu zahrnula sliby nastupující koalice.
Podle Plagy jde ale o opravu položek, které se týkají mandatorních a kvazimandatorních výdajů, nikoli o zahrnutí priorit nové vlády. "To už spravit nejde v rámci druhého čtení, proto jsme to vrátili zpátky," podotkl. Zároveň podotkl, že pro letošek stále v rozpočtu resortu školství chybí 400 milionů korun a dnes je poslední den, kdy lze zažádat o rozpočtové opatření.
"Zákon o rozpočtové odpovědnosti bude muset být dodržen," řekl Šťastný. Snahou Motoristů je podle něj schodky rozpočtu snižovat, čehož lze dosáhnout škrty. Ty podle něj budou potřeba už v rozpočtu na příští rok. "Budeme muset dělat přesuny, hledat rezervy, budeme muset šetřit u chodu státu, musíme začít u každé jednotlivé kapitoly," míní.
Plaga podotkl, že zásadní je rozpočet a schodek zreálnit. "Pokud by se ukázalo, že na naplnění ne našich slibů, ale mandatorních výdajů pro rok 2026, je to k posunu, klonil bych se k tomu to posunout a redukovat to v reálném světě," poznamenal k dodržení navrhovaného schodku.
Původní návrh státního rozpočtu počítal s deficitem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro příští rok maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun se vztahuje výjimka, protože to jsou výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu jaderné elektrárny Dukovany.