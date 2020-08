Sněmovnu čekají hlasovací dostihy. Řada zákonů spadne pod stůl | E15.cz

Co by parlament mohl stihnout schválit Stavební zákon, který má zrychlit stavební řízení, které například u dálnic trvá až 13 let Zálohované výživné, kdy by za neplatiče alimentů dávky posílal stát, peníze by vymáhal zpětně z dlužníků Změny v exekucích zavádějící například chráněný účet nebo ochranu před neoprávněnou exekucí Novela energetického zákona, která má zamezit praktikám takzvaných energetických šmejdů Hromadné žaloby, kdy by více spotřebitelů, třeba i stovky či tisíce, podávalo žalobu v jednom řízení před soudem Větší pravomoci Vojenského zpravodajství, které by tajné službě umožnily sledovat internetovou či telefonickou komunikaci