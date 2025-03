Do Sněmovny by se v současné době dostalo sedm subjektů. Volby by vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,7 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 17,3 procenta a třetí Starostové 10,6 procenta. Hnutí SPD by volilo 8,9 procenta lidí, což je jeho nejlepší výsledek od začátku roku. Přes potřebnou pětiprocentní hranici by se dostali i Piráti, Stačilo! a těsně také Motoristé. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News.

ANO si pohoršilo zhruba o dva procentní body od minulého týdne, kdy dosáhlo na letošní nejlepší výsledek. Stále ale zůstává výrazně v čele. Podle statistiků má navíc široce rozkročenou voličskou základnu, u žádné sociodemografické skupiny vyloženě nepropadá. Významnou podporu pak má u lidí bez maturity a starších 60 let.

Zisk Spolu zůstal od minulého týdne téměř beze změny. Je to ale slabší výsledek proti začátku roku, kdy se koalice pohybovala mezi 18 až 20 procenty. „Spolu má nadále poměrně vyváženou podporu napříč skupinami podle věku i pohlaví,“ uvedli analytici pro CNN Prima News.

Také podpora STAN v tomto týdnu spíše stagnovala, podle STEM se ale od začátku roku vyvíjí poměrně dynamicky. Podle analytiků získává hnutí pozornost části méně rozhodnutých voličů, kteří dosud preferovali Spolu, Piráty nebo váhali nad účastí. Hlavní voličskou základnu má mezi mladšími a nejmladšími voliči.

SPD si polepšilo, Piráti si pohoršili

SPD si v mezitýdenním srovnání polepšilo téměř o 1,5 procentního bodu. „Je otázkou, nakolik se v tom projevuje počínající kampaň hnutí a trestní stíhání předsedy Tomia Okamury a nakolik jde o dočasný výkyv, nebo o obnovený růstový trend,“ podotkli statistici.

Piráti si od minulého týdne mírně pohoršili na 6,9 procenta, ale stále je to lepší výsledek než v první polovině února, kdy byli jen těsně nad pěti procenty. Stačilo! by získalo 5,9 procenta, mezi pěti a šesti procenty se drží stabilně. Podle analytiků je důvodem pevné a etablované voličské jádro. „Vstup do Sněmovny však stále nemá jistý,“ podotkli.

Motoristé minulý týden byli pod pětiprocentní hranicí, nyní by získali 5,3 procenta. Analytici míní, že hlavním problémem je chybějící širší voličská základna, která by výsledek Motoristů stabilizovala. Nejvyšší podporu mají mezi mladšími voliči.

Poměrně hluboko pod pětiprocentní hranicí by už zůstala Přísaha se ziskem 2,9 procenta hlasů. SOCDEM by měla 2,7 procenta. Svobodní i Zelení by byli pod dvěma procenty.

ANO by nyní ve Sněmovně získalo 83 mandátů. Od minulého týdne si tak o deset křesel pohoršilo. Je to způsobené tím, že v tomto průzkumu Motoristé překročili pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory, zatímco minulý týden by zůstaly pod ní. Výsledek subjektů, které se dlouhodobě pohybují kolem pěti procent, je proto zásadní i pro strany, kterým průzkumy přisuzují výrazně vyšší zisk. Koalice Spolu by nyní měla 41 křesel, STAN 24, SPD 19, Piráti 13 a Stačilo! 11 a Motoristé devět.

Průzkum se uskutečnil od 21. února do 11. března a zúčastnilo se ho 1579 lidí.