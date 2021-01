Ministři v médiích 2020 | E15.cz

Víte, kolik má rok hodin? 8760. Kdybychom si tedy pro ilustraci vzali jednu hodinu z této několikatisícové sumy, bude to znamenat, že premiér České republiky, tedy jeho jméno, naplní veřejný mediální prostor 16krát. Jednou za každé asi čtyři minuty. Nepočítáme sociální sítě. V roce 2020 se Andreji Babišovi podařilo být nejvíc slyšet. Je to logické. Premiér má pozornost tak nějak automaticky. Zvlášť, když je krize.

Pak jsou tu další ministři, či vicepremiéři. Měli ovšem jen zlomkový vliv skrze média. Jak, kdo na tom je, včetně vysvětlení, jak jsme na daná čísla přišli, si můžete prohlédnout v přiložené infografice.

Člověk by měl pocit, že vicepremiér a superministr Karel Havlíček je slyšet ke všemu, pořád. Skoro by se jeden bál, odkud pan místopředseda vlády „vyskočí“. Jenže strohá statistika takovou pocitovou domněnku zpochybňuje. Více prostoru získal, či chcete-li si vydobyl ministr vnitra Jan Hamáček.

A pak tu máme opačný pól tabulky. Nejméně slyšet ze všech členů vlády byla Marie Benešová za spravedlnost. V naší pomyslné hodině se její jméno objevilo v průměru ani ne jednou. Co to znamená? Že spravedlnost není pouze slepá, ale také němá? Práva loni nebylo třeba? Jistě se to tak zjednodušit nedá, ale…

Ostatně někteří ministři se médiím třeba i záměrně vyhýbají, zkusit získat relevantní rozhovor od některých, je mnohdy složité zadání. Nejen co se týče našeho titulu.