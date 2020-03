Spusťte kurzarbeit, jinak začneme propouštět, tlačí firmy na vládu | E15.cz

Firmy i drobní podnikatelé stále postrádají výraznou pomoc od státu, která by od příštího měsíce zabránila masovému propouštění. „Vláda musí okamžitě nastartovat kurzarbeit. To znamená, aby se stát podílel na mzdových nákladech zaměstnanců, pro které firmy nemají kvůli krizi práci. Menší podniky to už neutáhnou,“ prohlásil viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj. Shodný požadavek mají i Hospodářská komora a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.