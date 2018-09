Stanice metra Budějovická bude znovu průchozí oběma vchody | E15.cz

Praha a dopravní podnik v příštích týdnech otevřou jižní výstup ze stanice metra C Budějovická. Magistrát nyní čeká na povolení od odboru dopravních agend vyměnit sloupky podpírající poškozenou terasu. Novinářům to řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Náklady oprav by neměly přesáhnout pět milionů korun. Pasáž je kvůli havarijnímu stavu uzavřena od konce ledna a lidé jdoucí na polikliniku nebo na radnici Prahy 4 musejí pasáž obcházet.